Novo iPhone SE terá design do iPhone 8, mas a rapidez do iPhone 11

O lançamento do iPhone SE volta a ser notícia. Primeiro foi o conhecido analista da Apple, Ming-Chi Kuo, a afirmar que a Apple deverá lançar o telefone no início de 2020. Agora surgem detalhes sobre o design, referidos num recente relatório do Nikkei.

O sucessor do iPhone SE de 2016 pode parecer mais um iPhone 8 do que um iPhone 5, prevê Kuo, o que daria uma aparência mais moderna ao telefone de porte pequeno e médio da Apple, mas também maior do que a primeira geração. Se se confirmar o mesmo design, alguns dos recursos mais antigos do iPhone vão permanecer, como o sensor de impressão digital Touch ID e os rebordos maiores por cima e por baixo do ecrã.

No que diz respeito ao desempenho, Kuo indica que este dispositivo de 2020 pode apresentar um processador A13 e 3 GB de RAM, tal como o iPhone 11.

Uma coisa que ainda não é clara é o preço do novo dispositivo. O principal atrativo do iPhone SE original era o seu preço: rondava os 400 euros. O seu valor ajudou a Apple a alcançar clientes que não queriam gastar centenas de euros a mais num telemóvel. No entanto, com o aumento dos preços desde o iPhone X parece difícil que o novo SE custa menos de 500 euros.