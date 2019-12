É isto que destrói a bateria do seu telemóvel

À medida que a tecnologia avança, aumentam as funcionalidades dos smartphones. No entanto, este cenário nem sempre é amigo da bateria do aparelho. O El Confidencial reúne algumas dicas sobre o que deve ou não fazer para otimizar a bateria do seu telemóvel.

Nem 0% nem 100%

Muitas pessoas quando compram um novo telemóvel, esperam que este descarregue totalmente para o colocarem à carga. Isto acontecia com os aparelhos antigos cujas baterias tinham memória e viciavam. Hoje isso não acontece. Por isso, para que a bateria dure mais tempo em boas condições deve fazer-se o oposto. Evitar a exaustão total e realizar cargas parciais é a melhor forma de cuidar da bateria do seu telemóvel. É recomendado até manter as baterias entre os 20% e os 80%.

Carregamento rápido? Somente se for essencial

A maioria dos novos smartphones tem a opção de carregamento rápido. No entanto, não é altamente recomendado. Ao usá-lo, a vida útil da bateria é significativamente reduzida. Carregar a bateria sem pressa é sempre melhor. Um dos principais problemas do carregamento rápido é o aumento de calor gerado que pode danificar o dispositivo. No entanto, entre colocar a noite toda a carregar ou realizar um carregamento rápido, é preferível a segunda opção.

Carregar a bateria durante a noite?

Há muitas dúvidas sobre este tópico e as opiniões dividem-se. Mas, segundo o El Confidencial, esta prática não prejudica a bateria do telemóvel uma vez que os dispositivos já são inteligentes o suficiente para evitarem a sobrecarga. Quando a bateria atinge 100% de sua capacidade, a carga é interrompida.

E se eu o carregar no carro?

É normal tirar partido de qualquer oportunidade para carregar o telemóvel. No carro é muito comum. Mas é uma opção má tanto para o telemóvel, quanto para o dispositivo com o qual se conecta. No rádio, o telemóvel carrega muito lentamente. O mesmo acontece conm as portas USB que alguns carros já incluem.

Quando o conectamos ao rádio, o celular carrega muito lentamente. A explicação é encontrada na potência de saída dessas portas, que geralmente é até quatro vezes menor do que o nosso terminal pode suportar. Tanto que, se estivermos usando o telefone como GPS, as chances são de que a bateria continue a acabar.

Se, em qualquer caso, precisarmos carregar o telemóvel enquanto estamos no carro, a melhor opção é usar carregadores que se conectam ao isqueiro, pois isso permite obter energia suficiente (até 12W) para carregar o dispositivo.