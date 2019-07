Os comandos secretos da Netflix que não está a usar (mas devia)

Para a maioria dos utilizadores, a Netflix não é mais do que uma plataforma de streaming de séries, documentários e filmes originais. Mas para os aficionados a Netflix pode ser uma oportunidade para explorar, hackear, desmontar como quase como um Lego e personalizar.

Leia também | Aqui estão os códigos secretos da Netflix para ver filmes e séries ‘escondidos’

Já imaginou poder eliminar o histórico de pesquisa? Conseguir fazer download de filmes e séries para ver quando está offline? Revelamos-lhe alguns comandos que talvez não conheça, e que prometem melhorar a sua experiência na Netflix.

Remover títulos do histórico de visualizações

Para remover o histórico tem de fazer login na página oficial da Netflix, escolher a opção “Netflix Activity Page” e apagá-lo. Em seguida, deverá surgir uma mensagem a alertar que “todos os conteúdos serão removidos nas próximas 24 horas”..

Adicionar classificações do IMDb

Se quiser melhorar a experiência de binge viewing quando vê séries no computador, basta instalar a extensão do Chrome IMDb Ratings for Netflix. Esta extensão acrescenta classificações do IMDb a todas as séries e filmes, num pop-up que surgirá no canto superior direito.

Fazer download de filmes e séries para ver quando está offline

Um dos maiores obstáculos dos serviços de streaming é a necessidade de ter uma ligação à internet de alta qualidade. Em 2016, a Netflix superou este obstáculo e hoje é possível fazer download de filmes, para ver numa longa viagem de avião.

Jogar à “Netflix Roulette” quando está indeciso

Quantas vezes já abriu a aplicação da Netflix e passou algum tempo a decidir o que ver? A aplicação Netflix Roulette pode ajudá-lo a tomar uma decisão, e ainda permite adicionar filtros de pesquisa, como género, classificação no IMDb. A app Netflix Roulette só funciona no browser.

“What’s On Netflix”, para quem sabe exatamente o que procura

Se, por outro lado, sabe exatamente o que procura e quer saber se está disponível na Netflix, o site What’s On Netflix pode ajudá-lo nessa tarefa. Neste site pode encontrar uma biblioteca com mais de 20.000 géneros e subgéneros, que prometem ajudá-lo a encontrar exatamente o que procura.

Saber quais as séries e filmes que estão em destaque

A Netflix tem dezenas de séries e filmes, por isso todos os meses (por vezes todas as semanas), os filmes e séries em destaque vão variando. Para estar sempre atualizado pode consultar o calendário atualizado do site Thrillist.

Acabar com o “buffering”

Para quem costuma ver séries, o tempo de espera para carregar a série pode ser o maior inimigo, mas há soluções. Se estiver a ver uma série no computador mantenha pressionadas as teclas Ctrl + Shift + Opt / Alt + S para abrir um menu “oculto”, que o permitirá alterar as definições de buffer e de streaming.

Se utilizar uma Xbox 360 ou PlayStation 3, utilize o comando para aceder ao menu, através da seguinte ordem: clique na tecla para cima duas vezes, em seguida na tecla de baixo duas vezes. Depois, prima esquerda, direita, esquerda, direita, cima, cima, cima, até aparecer o mesmo menu “oculto”. Na Apple TV ou outro dispositivo de streaming, na secção Playback Settings selecione “Auto” ou “Low”. Com esta opção, o vídeo vai carregar com menos qualidade, mas sem interrupções.

Assista à Netflix no horário que lhe permite ver com mais qualidade

Há quem defenda que é possível assistir a séries e filmes com maior qualidade de vídeo fora das horas de maior utilização. Por exemplo, durante a manhã ou de madrugada.

Leia ainda: Aqui estão os códigos secretos da Netflix para ver filmes e séries ‘escondidos’

Livre-se de utilizadores indesejados

Se, por alguma razão, revelou a sua password a metade do seu círculo de amigos, saiba que o que eles veem pode estar a influenciar o algoritmo na sua própria conta. Para fechar todas as contas, basta aceder à sua conta pessoal, A Minha Conta e clicar Terminar sessão em todos os dispositivos.

Binge viewing sem julgamento

A extensão do Chrome Never Ending Netflix permite-lhe ver as séries sem interrupções e mensagens automáticas.

Otimizar a visualização para HD ou Ultra HD

Para garantir que vê os filmes e séries com a maior qualidade possível, aceda na sua conta pessoal da Netflix à opção Netflix.com/HdToggle, e selecione a opção “High”. Garanta que o seu dispositivo está ligado a uma rede wi-fi, pois o streaming de vídeos em HD consome entre 3 a 7 GB de dados por hora.

Personalizar as legendas

Para personalizar as legendas, em tamanho e cor, basta aceder à sua conta pessoal da Netflix, escolher a opção “O Meu Perfil”, e “Aparência das Legendas”.

Atalhados de Teclado

Se tem por hábito ver séries no computador cinco atalhos do teclado, que podem tornar a sua experiência mais eficiente. A tecla F: coloca o ecrã em modo full screen; a tecla Shift + Tecla para a Direita: permite aumentar a velocidade de vídeo, e a tecla para a Esquerda permitirá andar para trás.

Virar o ecrã

Se tem por hábito ver séries no computador, através da extensão do Chrome Netflix Flip é possível rodar o ecrã a 90º e evitar dores no pescoço.

Participar em testes

Para experimentar novas funcionalidades da Netlix antecipadamente, basta aceder à opção “Participação em Teste”.

Ver séries com amigos

Se quer continuar a ver a sua série com amigos, mas desta vez à distância, não precisa de utilizar o FaceTime ou o Skype. Através da extensão Netflix Party.

Transforme as séries em audiolivros

Se está farto de ver séries e procura uma experiência totalmente diferente, pode selecionar a opção “Audiodescrição”. Nem todas as séries têm esta opção.