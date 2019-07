Faz ou não mal carregar o seu smartphone numa entrada USB ou pela porta do isqueiro do carro? A dúvida é pertinente mas não tem uma resposta óbvia. Há muito que há relatos que indicam que carregar o telemóvel no carro pode danificar a bateria do equipamento ou até a bateria do seu carro.

Não há uma resposta definitiva, porque tudo depende das circunstâncias e dos carros em particular.

Carregar o smartphone no carro

Tudo indica que nos carros mais recentes e modernos, pelo menos na Europa onde há regulamentos mais apertados nesse sentido do que noutras partes do planeta, não corre riscos em por o seu smartphone a carregar no USB do veículo.

Mas não espere por velocidades sempre iguais. Mesmo que a energia fornecida pelo USB do carro possa ser controlada e sem picos que ponham componentes do telemóvel em causa, há modelos que têm maior ou menos amperagem na interface USB (influencia a velocidade de carregamento) – pode ir dos 500 mAh, 1000 mAh ou até 2,1A.

Na verdade, hoje em dia há modelos de automóveis que permitem inclusive o carregamento do smartphone (para aqueles que estão habilitados para isso) por indução. Ou seja, é só colocar o smartphone na zona de carregamento e ele carrega, sem fios.

No caso dos carregadores de isqueiro tudo irá depender da qualidade desse mesmo esqueiro. Tenha em atenção o sobreaquecimento, porque ele nunca é bom sinal.

Baterias a salvo?

No caso das baterias do automóvel também tudo depende do seu estado. Daí que, quando mais recente for o carro, mais provável é que esteja a salvo. à partida não há razão aparente para que uma bateria do carro fique afetada com o carregamento de um smartphone. Mas se a bateria estiver com problemas e pouco saudável, é possível que o carregamento do smartphone só piore a situação mesmo que não influencie o arranque do veículo.