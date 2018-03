O que quer saber hoje: Quanto vale um Óscar em euros?

Vencer o prémio mais cobiçado da indústria do cinema, pode lançar ou relançar um filme ou um ator. Certo é que será sempre um marco inesquecível, com direito a referência constante. A 90ª cerimónia dos Óscares da Academia de Hollywood pode ser fulcral para os vencedores.

Mas, a vitória, além de alimentar o currículo, pode significar quanto dinheiro extra para o ator ou o filme vencedor? Os valores nunca são certos, já que os salários dos atores nem sempre são públicos e há projetos em que eles preferem ganhar menos e participar em algo significativo. Há vários estudos recentes permitem tirar algumas conclusões.

Salário do ator

Um estudo, da Colgate University, indica que os atores masculinos costumam ter ganhos médios de 81% no salário, após vencerem o Óscar. Ou seja, ficam a ganhar mais de 3,1 milhões de euros em média, contra apenas 450 mil euros da subida salarial para as mulheres.

Este ano, se a tendência se mantiver (e é certo que Hollywood já começou a reduzir a diferença de pagamento a atores e atrizes), o veterano Gary Oldman – vencedor do Óscar de Melhor Ator por A Hora Mais Negra – terá mais hipóteses de salários superiores nos próximos anos do que Frances McDormand. A também veterana de Hollywood, foi a Melhor Atriz pelo filme Três Cartazes à Beira da Estrada, 21 anos depois de ter ganho a estatueta dourada por Fargo, em 1997.

Esse mesmo estudo de 2016 indicava uma diferença grande entre os salários de mulheres e homens no cinema: as cinco atrizes mais bem pagas, levavam, em conjunto, menos 90 milhões de euros do que os atores.

Os especialistas garantem que tudo depende da carreira do ator até aquele momento. Mas uma vitória também pode relançar a carreira de atores já feitos, como é o caso de McDormand, afastada dos papéis mais mediáticos nos últimos anos.

Filmes: O vencedor leva (quase) tudo

Só a nomeação, especialmente se for um filme de baixo orçamento, pode valer um incremento substancial. Um filme independente, de distribuição limitada, pode duplicar as suas receitas de bilheteira após ser nomeado. O grande vencedor da noite de ontem, A Forma da Água, tinha conquistado só nos Estados Unidos 25 milhões de euros de receitas de bilheteira antes da nomeação. Depois de se conhecer que estava na corrida para melhor filme, em janeiro, conquistou mais 23 milhões de euros, quase duplicando o valor. De acordo com uma análise da empresa IBISWorld, em média, o filme vencedor da noite dos Óscares, conquista mais 12,5 milhões de euros após o triunfo. Entre 2008 e 2012, os filmes nomeados faturaram mais 50,2% em receitas de bilheteira após essa nomeação e 181,% após o triunfo na categoria de melhor filme. Isto porque muitos filmes voltam às salas de cinema.

Este ano, o único caso de filme de teve mais receitas após a nomeação, do que antes, foi Linha Fantasma, de Paul Thomas Anderson (6 milhões antes; 12 milhões de euros depois).

O valor da estatueta

Pode ser bonito (gostos não se discutem), cobiçado e ser o troféu mais reconhecido pelo mundo inteiro, mas vale menos do que se possa pensar. A desejada estatueta dourada a que se dá o nome de Óscar é coberta a ouro de 24 quilates, que 24 sortudos levaram para casa ontem à noite, custa cerca de 350 euros a fazer – dependendo do valor do ouro na altura em que é fabricada.

Não é pelo custo do material que elas valem muito. É todo o significado por trás de cada triunfo. A estatueta a atingir o valor mais elevado foi a conquistada pelo filme E Tudo o Vento Levou, em 1939. Foi adquirida em 1999 por Michael Jackson, por 1,4 milhões de euros. Quanto maior o mediatismo do filme ou do intérprete que venceu, maior o valor numa revenda. Na verdade, mais de três mil estatuetas já foram atribuídas desde a primeira cerimónia, de 1929.