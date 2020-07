Ronaldo compra iate que custa mais de 5,6 milhões de euros

“Torna os teus sonhos realidade, sempre com uma companhia especial”, escreveu Cristiano Ronaldo numa publicação no Instagram que surge acompanhada pela foto onde se vê o jogador português e Georgina Rodríguez num iate de grandes dimensões. O avançado da Juventus, que entrou para a lista da Forbes como o primeiro futebolista a ganhar mil milhões de dólares – um “Billion-Dollar Man”, como o apelidou a revista, terá adquirido a embarcação luxuosa que tem usado para desfrutar dos dias de folga no Mediterrâneo ao lado da namorada.

A imagem de Ronaldo no Azimut Grande 27 Metri, que está avaliado em mais de 5,6 milhões de euros, segundo o Jornal de Notícias, surge depois de o jogador ter estado em Viareggio, na região italiana da Toscana.

Ao lado de Georgina, o futebolista visitou a fábrica de Azimut no mês passado, de acordo com o Gazetta di Viareggio. Na empresa dedicada a iates de luxo, Cristiano Ronaldo terá ficado a par dos modelos mais recentes.



Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) a 17 de Jul, 2020 às 9:35 PDT

Agora, nas redes sociais, tanto o jogador como a namorada têm partilhado várias imagens do iate de grande dimensões. Depois de gastar quantias avultadas no aluguer de embarcações para dias de férias, o futebolista terá optado por adquirir um iate que o leva a estar em comunhão com o mar em acomodações de luxo, personalizadas ao gosto do craque e da namorada.