Rota dos Vinhos Verdes assinala Dia Mundial do Enoturismo

A Rota dos Vinhos Verdes assinala, neste domingo, o Dia Mundial do Enoturismo com atividades originais propostas pelos aderentes, que estão de portas abertas para receber os visitantes e mostrar outras formas de conhecer e experimentar o Vinho Verde.

Na Quinta da Aveleda, em Penafiel, os visitantes serão presenteados com harmonizações que acompanham as provas de vinho escolhidas e, através do jogo dos sabores, é possível descobrir os vinhos e conhecer outros produtos Aveleda, com especial destaque para os queijos produzidos na propriedade. Em véspera de S. Martinho, a Quinta da Aveleda sugere ainda uma visita à tradicional Feira de S. Martinho, onde não falta vinho novo, castanhas assadas, artesanato, bailes, jogos tradicionais, entre outras atividades promovidas pelo Município de Penafiel.

Entre as 15 e as 17 horas, na Quinta de Tamariz, em Barcelos, há visita às vinhas para provar as “netas” – os pequenos cachos de uvas que nascem e amadurecem já após a vindima. Num ano rico em “netas”, os visitantes podem caminhar na vinha, provar as uvas e terminar com uma prova de vinho acompanhada de produtos locais.

Mais a Norte, a Quinta do Soalheiro, em Melgaço, propõe um “Out of Box Sunday” com surpresas preparadas para todas as provas Origem, Nature e Fusion: uma harmonização entre o terroir do vinho e das plantas aromáticas desvenda as nuances da Soalheiro Herbal Tea Selection. As reservas podem ser feitas online em www.soalheiro.com

“O Dia Mundial do Enoturismo é uma oportunidade para conhecer melhor a Região e os diferentes perfis de Vinho Verde através da visita às quintas, dos passeios na vinha, da experimentação do território e do produto para verdadeiros #vinhoverdewinelovers”, destaca a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes em comunicado.