Ryan tem oito anos e lidera a lista dos youtubers mais bem pagos do ano

São poucas as crianças que, aos oito anos de vida, contam com uma conta bancária recheada. Ryan Kaji, do canal Ryan’s World, arrecadou 26 milhões de dólares (algo como 23,4 milhões de euros) em 2019, apontam as contas da Forbes. Em comparação com o ano passado, Ryan terá arrecadado mais quatro milhões de dólares, repetindo a façanha de youtuber mais bem pago do ano.

Segundo as contas da Forbes, a tabela de youtubers mais bem pagos do ano terá conseguido juntar um total de 162 milhões de dólares, cerca de 145 milhões de euros, entre junho de 2018 e junho de 2019.

O segundo lugar da lista da Forbes é ocupado pelo coletivo Dude Perfect, que terá conseguido gerar 20 milhões de dólares (cerca de 18 milhões de euros). O terceiro lugar pertence a outra criança: Anastasia Radzinskaya. Aos cinco anos de vida, a menina russa tem milhões de seguidores; a Forbes estima que, entre vários canais, os vídeos da criança tenham sido vistos cerca de 42 mil milhões de vezes. A Forbes aponta que Anastasia tenha arrecadado algo como 18 milhões de dólares (16,2 milhões de euros).

O quarto lugar pertence a Rhett and Link, com um valor estimado de 17,5 milhões de dólares (15,7 milhões de euros). A meio da lista, está Jeffree Star que, além de ser criador de uma linha de maquilhagem, também tem uma carreira enquanto youtuber. Estima-se que, ao longo do ano, Star tenha arrecadado 17 milhões de dólares (15,3 milhões de euros).

O sexto lugar pertence ao canal Preston, com um total de 14 milhões de dólares (12,6 milhões de euros).

O sétimo lugar está dividido entre o sueco PewDiePie e o canal de Markiplier, com um valor de 13 milhões de dólares (11,7 milhões de euros).

Quase no final da lista, Daniel Middleton, do canal DanTDM, conquistou 12 milhões de dólares, cerca de 10,8 milhões de euros. No décimo lugar, Evan Fong, do canal VanossGaming, arrecadou 11,5 milhões de dólares com o YouTube, algo como 10,35 milhões de euros.