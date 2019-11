Sábado há ‘Beer Party’ em Lisboa com mais de 100 cervejas à prova

O melhor do mundo das cervejas estará reunido no Lisbon Marriott Hotel, este sábado, a partir das 16h00, promete a revista Paixão pela Cerveja que organiza a sua primeira “beer party”, com o apoio da Cervejeiros de Portugal. Em prova estarão mais de 100 cervejas nacionais e estrangeiras. Haverá, ainda, três masterclasses com especialistas do setor, que ensinaram como provar, como reconhecer os principais estilos de cerveja e com que pratos as harmonizar, bem como as cerimónias de entrega dos prémios ‘Paixão pela Cerveja Excelência’ e ‘Paixão

“Este será um evento prestigiante para os produtores premiados mas, também, um momento perfeito de partilha com os consumidores, que poderão esclarecer dúvidas, perceber as diferenças, conhecer mais marcas e estilos e brindar à vida com as suas cervejas preferidas”, diz a organização, em comunicado. E há cervejas de todos os estilos e para todos os gostos, com 20 produtores e representantes de marcas como a Cuvée des Trolls, a Delirium, a Epicura, a Erdinger, a Kenga, a Kwak, e La Trappe, bem como a Letra, a Nortada, a Onyx, a Post Scriptum, a Praxis, a Samuel Schmidt’s ou a St. Bernardus, entre muitas outras.

Quanto às sessões de formação, arrancam a partir das 19h00: “Aprender a provar” é a proposta de Filipe Macieira, Brewer Engineer e Beer Sommellier na Letra; “Descobrir os principais estilos de cerveja” é a masterclass apresentada pela dupla de Beer Sommeliers Filipa Santos e Beatriz Rocha, da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas e Hoppy House Brewing, respetivamente; e, por fim, “Cerveja e gastronomia – Harmonizações perfeitas”, com a Beer Sommelier Marta Fraga, do Super Bock Group, e o Chef António Alexandre, do Lisbon Marriott.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e têm preços especiais até sexta-feira à noite: a entrada “Beer Party” custa 10 euros e inclui o copo oficial que dá acesso à degustação de todas as cervejas presentes no evento (10cl), bem como dois vouchers para beber dois copos de cerveja de 25cl. Por mais 10 euros, o bilhete “Beer Party Premium” contempla, ainda, a participação numa das beer masterclass. Para quem quer assistir às três sessões de formação e à cerimónia de entrega de prémios, o ideal será optar pelo “Beer Party Expert”, que custa 35 euros. No dia do evento será possível comprar bilhete à entrada da festa, mas sem ofertas associadas.