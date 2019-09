Sabia que pode mudar o tipo de letra no WhatsApp? Saiba como

É sabido que é possível escrever em negrito, itálico ou até rasurar texto numa conversa no WhatsApp. Para escrever em negrito basta colocar a palavra ou frase entre asteriscos (Ex: *Olá*), para itálico usa-se travessões (Ex: _Olá_) e para rasurar , acentos til (Ex: ~Olá~).

Mas o que talvez ainda não sabia é que também pode mudar o tipo de letra para uma fonte chamada “Monospace”.

Para isso deve usar três apóstrofes inclinados da esquerda para a direita – ` ` ` – no início e no final da mensagem. Por exemplo: ` ` `Olá` ` `. Automaticamente, a sua mensagem vai aparecer com um tipo de letra diferente.

Mas se este apóstrofe é fácil de encontrar no sistema operativo Android, nos iPhones pode não ser tão imediato. Para conseguir obter o apóstrofe correto deve clicar no botão “123” do teclado, no canto inferior esquerdo e depois clicar e premir durante algum tempo (como se estivesse a escolher um acento) a tecla onde figura o apóstrofe na vertical – ‘ -, a seguir só tem de selecionar a opção correta, que é a que está mais à esquerda. E já está.