Samsung Fold (de €2049) já chegou. Eis as primeiras impressões

O primeiro smartphone com ecrã dobrável chegou esta segunda-feira a Portugal. Samsung Fold custa 2049 euros, um serviço premium e um aspeto diferente do habitual. Desafiámos algumas colegas a nos darem as primeiras impressões (review completa esta terça-feira).

Chama-se Samsung Fold e é o primeiro de uma nova categoria de telemóveis que se transformam em mini tablets, graças a um ecrã dobrável. A Samsung inclui um serviço premium, com linha de apoio dedicada e espera que o novo produto seja o primeiro de uma gama que terá novas configurações nos próximos meses.

Depois de ter estado em pré-vendas a partir de 6 de dezembro, foi hoje que começaram a chegar as primeiras unidades. A Samsung disponibilizou-nos uma unidade para testes durante uns dias e publicamos, para já, as primeiras reações.

Logo mal começamos a utilizá-lo destaque para alguns dos avisos que mostram alguns cuidados extra que o modelo requer. “Não permita a entrada de líquidos ou pequenas partículas no mesmo”, diz-nos o primeiro aviso, chamado “Antes de Começar”, seguindo-se: “evite premir com força no ecrã, toque suavemente para o manter seguro”, e “quando dobrar o telefone, certifique-se de que não existe nada no seu interior, como cartões ou moedas ou chaves”.

Com um ecrã mais pequeno de 4,6 polegadas, para quando está fechado e o maior de 7,3 polegadas para quando está aberto, o novo modelo tem seis câmaras no total, duas de selfie (mais outra de selfie no modo fechado) e as três habituais que já conhecíamos do Galaxy S10.

As características superlativas não se ficam por aí. Pesa 263 gramas, tem um processador Octa-core Qualcomm Snapdragon 855 (7 nm) e impressionantes 512GB de espaço de armazenamento e 12GB de memória RAM. A bateria de 4,380mAh promete dar para dois dias de uso.

Se o cliente partir o ecrã principal no primeiro ano de uso paga 149 euros para o substituir – a Samsung suporta o resto do valor (que não anuncia). Não há valor anunciado para o preço depois desse primeiro ano.