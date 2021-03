Se não pode almoçar no hotel, o almoço de Páscoa vai consigo

© DR

O governo já libertou as datas com o desconfinamento esperado, com cautelas e a conta-gotas, e ficou certo para a hotelaria que não haverá enchentes na Páscoa. A ideia é mesmo que os portugueses fiquem em casa por esses dias e os turistas estrangeiros não venham de férias, numa altura em que a melhoria nos números de contágios, internamentos e mortes por covid dão excelentes sinais mas há ainda muitas incógnitas e fragilidades na tendência.

Aos hotéis, resta por isso manter a esperança de dias melhores e usar a criatividade que os tem levado a encontrar formas de utilizar o espaço e infraestruturas da forma possível, garantindo assim alguma - mesmo que muitíssimo reduzida - atividade e receita.

Foi nesta lógica que o Lisbon Marriott Hotel tem aberto as portas para prestar serviços diferentes, incluindo a possibilidade de usar os quartos como escritório temporário. E é esse o pensamento que dá também origem a uma Páscoa diferente, mas que pode oferecer alguns dos traços tradicionais desta festa cristã.

Para marcar a época, o grupo decidiu criar um serviço de take-away Easter on the Go , permitindo a quem reserve até 24 horas antes levar para casa um menu especial, preparado pelo chef da casa.

"Para Sexta-Feira Santa, o chef António Alexandre propõe um menu especial que inclui entradas como o casco de sapateira recheada com tostas, a sopa rica do mar e a empada de pato com cogumelos e salva, seguindo-se como pratos principais polvo assado à lagareiro com batata assada e grelos de nabo ou robalo no forno com massa de pão ou ainda bacalhau assado com migas de broa, couve e feijão", descreve o Marriott, incluindo nas opções de sobremesa desde bolo brigadeiro ou de chocolate e café à tarte vegana de chocolate e mirtilo ou ao cheesecake de snickers e folar doce.

No domingo de Páscoa, as opções não são menos tentadoras, passando pelo leitão assado à moda de Negrais, cabrito, pato ou peru assado. As encomendas são para um mínimo de 2 pessoas e a preços totais a partir de 50 euros, podendo ser levantadas na receção do hotel na hora marcada.