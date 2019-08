Série documental da Netflix sobre Bill Gates já tem trailer

Chama-se “Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates”, ou em português “O Código de Bill Gates” e tem estreia marcada para 20 de setembro na Netflix. A série documental sobre a vida e o trabalho do fundador da Microsoft já tem trailer.

A série é composta por três episódios, onde será possível conhecer o percurso pessoal e profissional de Bill Gates, hoje reconhecido não só pela criação da Microsoft mas também pelas suas ações filantrópicas.

O trailer inclui comentários sobre o ambicioso esforço de Bill Gates para se tornar num titã de Silicon Valley, todos os sacrifícios pessoais que fez para garantir que a Microsoft pudesse competir com concorrentes como a Apple e o seu salto para a filantropia mundial, indica a Verge. A série “oferece um acesso sem precedentes a Bill Gates”, destacou a Netflix em comunicado.

I spent the last few years participating in a @netflix docuseries looking at my work and my life, and it’s coming out September 20th. I hope you enjoy what they’ve put together. pic.twitter.com/Jc4QFju7Fo

— Bill Gates (@BillGates) August 29, 2019