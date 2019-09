Sul: Série com co-produção do GMG estreia amanhã na RTP

“Um inspetor da Polícia Judiciária (Adriano Luz), niilista e socialmente incapaz, investiga um conjunto de mortes suspeitas no Rio Tejo. Enquanto a investigação decorre, um país angustiado por uma forte crise económica e social agita-se”, lê-se na sinopse da Sul, uma série produzida por Edgar Media, onde o Global Media Group participou na co-produção.

A Sul estreia amanhã, 28 de setembro, na RTP, e está a ser vendida internacionalmente a plataformas de streaming como a Netflix e a HBO.

“Há muitos anos que a sociedade portuguesa reclama uma renovação da ficção televisiva nacional. Agora estão reunidas condições para que um novo tipo de ficção, com um olhar fresco e com novos padrões de produção possa enfim ser vista”, indica o produtor em nota de imprensa.

Do elenco fazem parte nomes bem conhecidos da ficção nacional. São exemplo: Adriano Luz, Afonso Pimentel, Margarida Vila-Nova, José Raposo, Margarida Marinho, entre outros.

A Sul foi a única série portuguesa a marcar presença no Festival de Cinema de Berlim, no início deste ano. “Trata-se de um marco no audiovisual português: é a primeira vez que uma série portuguesa

é apresentada internacionalmente num dos maiores Festivais de Cinema mundiais”, escreveu o Jornal de Notícias em fevereiro.