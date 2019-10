Surpreenda-se com as estações de metro da antiga União Soviética

No auge da União Soviética, apenas 30 em cada mil cidadãos soviéticos tinham carro. Custavam uma fortuna, por isso, em vez de conduzirem para o emprego, a maior parte das pessoas andava de metro (o que na realidade era um pouco mais requintado do que possa imaginar).

No seu livro “Soviet Metro Stations”, Chris Herwing mostra algumas estações de países que em tempos fizeram parte da União Soviética. A beleza das estações surpreende e afasta a ideia dos túneis escuros e húmidos que podemos encontrar em cidades mais conhecidas como Nova Iorque, Berlim ou Londres. “São algumas das coisas mais bonitas destas cidades”, diz Chris Herwing.

Os soviéticos limitaram a produção de automóveis e deram prioridade aos metropolitanos, com Estaline a aprovar os planos para as primeiras 13 estações de Moscovo (Rússia) em 1931.

Mais de 70 mil trabalhadores – muitos provenientes de zonas rurais onde a fome pairava – construíram os túneis, usando pás e martelos para mover perto de três milhões de metros cúbicos de terra. Quando as estações abriram, as carruagens andavam mais devagar do que em Nova Iorque. Mas, a arquitetura palaciana – colunas, arcos, tetos com padrões e candeeiros exuberantes – parecia ser do agrado do czar. O político e confidente de Estaline caracterizou as obras como “um símbolo da nova sociedade que está a ser construída”, contendo “o nosso sangue, o nosso amor e a nossa luta por um novo homem.”

Nas cinco décadas que se seguiram, os soviéticos abriram mais 14 sistemas de metro em cidades tão distantes como Novosibirsk na Sibéria e Toshkent no Uzbequistão. Os seus orçamentos eram pequenos e as estações maioritariamente mais simples, mas sempre originais. “Havia muito mais peculiaridade, individualidade e criatividade”, refere Chris Herwig.

Nascido no Canadá, Chris Herwig começou a percorrer o antigo bloco de Leste no início dos anos 1990, quando era “barato e divertido”. Os metros da região chamaram a sua atenção, mas isso também aconteceu com as paragens de autocarros. Conduziu milhares de quilómetros para fotografar e gravar paragens de autocarros. Em 2017, começou a documentar estações de metros. São cerca de 250 horas de vídeos. Chegou a ter problemas com as autoridades.

“Obviamente, havia a tradição de controlar a informação”, diz. As suas fotografias subvertem essa tradição.

1. Estação de Nijni Novgorod (Moscovo) 2. Estação de Electrosavodskaia (Moscovo) 3. Estação de Komsomolskaya (Moscovo) 4. Estação de Avotovo (São Petersburgo, Rússia)

5. Estação de Goda (Ecaterimburgo, Rússia)

6. Estação de Baku (Azerbaijão) 7. Estação em Moscovo – Estação de Bielorrússkaia (Moscovo, Rússia) 8. Estação de Ecaterimburgo (Rússia)

9. Estação de Samara (Rússia) 10. Estação de Minsk (Bielorrússia)

11. Estação de Toshkent (Uzbequistão)



12. Estação Electrosavodskaia (Moscovo)





13. Estação em Nijni (Novogárdia, Rússia)





14. Estação de Kyivska (Carcóvia, Ucrânia)





15. Estação de Sokol (Moscovo)





16. Estação de Budynok Rad (Ucrânia)





(As fotografias são da autoria de Chris Herwig)