Tem mensagens de estranhos no WhatsApp? É um jogo

A internet tem fenómenos peculiares, no mais recente que chegou ao WhatsApp, uma pessoa envia a estranhos com números de telefone semelhantes ao seu mensagens.

Substitua o último digito do seu número de telemóvel pelo digito imediatamente anterior ou pelo seguinte e envie uma mensagem. Esse é o desafio viral que está a inundar o Twitter e outras redes sociais, onde os utilizadores publicam depois screenshots com as conversas com estranhos.

Ou seja, se recebeu uma mensagem desconhecida no WhatsApp nas últimas horas, ainda para mais vinda de alguém com um número quase idêntico ao seu não se preocupe nem fique alarmado. Não, o seu número de telefone não foi publicado em lado nenhum (necessariamente). Esta é apenas a última moda da internet, chamada: “o vizinho do número”.

O desafio não demorou muito para se tornar viral e que basicamente consiste em alterar o último dígito do seu número de telemóvel e enviar uma mensagem pelo WhatsApp ao dono desse mesmo número.

Foi este fim de semana que o desafio começou a ganhar alguma dimensão e os utilizadores participantes no desafio têm vindo para as redes sociais, especialmente o Twitter, mostrar o resultado das conversas com estranhos.

A moda chegou a Espanha pelo utilizador do Twitter jamsito, indica o El Confidencial e rapidamente tornou-se viral no país vizinho.

Regresso de uma moda de 2008

Este desafio começou em 2008, mas só voltou a ser moda na última sexta-feira. As reações que podem ser encontradas nas redes sociais são muito diversas, desde pessoas que começam uma conversa peculiar com estes “vizinhos de número” e ficam a conhecê-los até aos que não gostam do desafio, até aos que simplesmente não conseguiram ligar-se a pessoas com número semelhante porque os seus “vizinhos” não usam WhatsApp ou não se ligam à internet.