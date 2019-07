Tem um iPhone antigo? Esta atualização da Apple vai corrigir os problemas

A empresa lançou uma atualização para os iPhone e iPad de 2012 ou anteriores, com uma correção de problemas ligados ao GPS.

Trata-se de uma atualização de software com o intuito de corrigir um problema à escala global. Quem tem modelos anteriores a 2012, pode estar a atravessar problemas ligados ao GPS, que afetam a apresentação de horas, datas e localizações corretas.

Em causa está um problema conhecido como ‘Week Number Rollover’, em que os GPS podem acusar problemas quando é atingida a semana 1024 de contagem. Nessa altura, os contadores são reiniciados, o que afeta equipamentos mais antigos.

Leia também | Apple em negociações para comprar divisão de modems da Intel

A questão não é nova: há alguns meses, em abril, marca de GPS como a TomTom ou a Garmin avisaram os donos de equipamentos mais antigos que era tempo de fazer a atualização, para evitar este tipo de problemas.

À semelhança destas marcas, também a Apple está a precaver-se, a lançar uma atualização ainda antes de eventuais problemas – a empresa estima que a situação possa afetar equipamentos a partir do dia 3 de novembro.

Leia também | GPS mais antigos podem deixar de funcionar já em abril

Os equipamentos mais recentes já vão ter a atualização feita, garante a Apple. O software em causa surgirá com a indicação iOS 10.3.4 para o iPhone 5 e quarta geração de iPad. No iPhone 4S, primeira geração de iPad mini, iPad 2 e terceira geração de iPad, a atualização é indicada como iOS 9.3.6. A Apple indica ainda que, caso tenha um iPad apenas com ligação Wi-Fi ou um iPod touch não precisa de fazer esta atualização, já que não será afetado pelo problema. Pode consultar aqui acomunicação feita pela Apple aos clientes.

Caso não faça a atualização para a versão mais recente, vai ser mais difícil ter uma indicação precisa de posicionamento GPS, a partir de novembro. Além disso, também poderá sentir dificuldades em utilizar funções que recorram a datas, como o email ou a sincronização com iCloud.

Para verificar que versão de software tem, é preciso abrir as definições e na área sobre o equipamento, procure por versão de software. Caso não tenha as versões acima mencionadas, faça uma cópia de segurança antes de arrancar qualquer tipo de atualização.