"Terapia da casa" para aliviar o confinamento

Sofia Cotrim, Bárbara Oliveira, Nuno Neves e Sofia Reis são quatro influenciadores conhecidos das redes sociais convidados pela Leroy Merlin para protagonizarem vídeos ligados a diferentes temáticas, mas todas direcionadas para ajudar a criar "bons momentos" na vivência doméstica, e assim contribuir para enfrentar o confinamento.

Trata-se do relançamento de uma iniciativa que a empresa designou por "Terapia da casa". Desta vez, consiste na disponibilização de vídeos que deverão ser lançados todas as sextas-feiras até 9 de abril (a iniciativa arrancou nesta sexta-feira, dia 12) no site da loja e em exclusivo nas redes sociais da cadeia - Instagram, Facebook e Youtube.

O objetivo é que os conteúdos dos vídeos tenham um caráter "lúdico e pedagógico", para "ajudar as famílias a encontrar a inspiração necessária", para "desfrutar da oportunidade de passar mais tempo em casa".

"Atividades em família", com sugestões de pequenos projetos DIY - Do it yourself (faça você mesmo), para realizar em conjunto com os mais novos, será a temática dos vídeos de Sofia Cotrim.

Já Bárbara Oliveira terá um contributo na área da alimentação, com a apresentação de dicas de "culinária e nutrição saudável".

Sofia Reis "Mexiquer" também deverá centrar o conteúdo dos seus vídeos em inspirações para DIY.

O naipe dos influenciadores completa-se com Nuno Neves, personal trainer, com a intenção de motivar a família para o treino em casa.

Sofia Cotrim deixou um depoimento sobre a sua participação na iniciativa, assumindo que os materiais disponibilizados a inspiram "para diversos DIY", e são fundamentais "numa vertente de reutilização e sustentabilidade", sobretudo nesta altura em que os portugueses estão confinados e "a ter de ocupar" a cabeça e a dos filhos "com projetos úteis e amigos do ambiente". "Reutilizar, reciclar e transformar está na minha génese e a 'Terapia da casa' é um reflexo disso mesmo", reforçou.

A ideia de passar os vídeos às sextas-feiras também visa tirar partido da proximidade ao período de descanso semanal, para que os conhecimentos transmitidos possam ser postos em prática ao longo do fim de semana, ajudando a proporcionar uma "vivência saudável" no interior do lar.

O conceito de "Terapia da casa" foi criado pela marca em 2019, para dar "soluções simples e ao alcance de qualquer um", e proporcionar vida "em harmonia".