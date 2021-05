Toys "R" Us antecipa Dia da Criança com pinturas e diversão na Casa do Gil

Dinheiro Vivo 26 Maio, 2021 • 15:00 Partilhar este artigo Facebook

Quando se fala no Dia da Criança pensamos imediatamente em proporcionar uma vida feliz a todas as crianças do mundo. Numa escala mais pequena, o evento "Vem Pintar com a Toys"R"Us" pretende levar alegria e momentos divertidos às crianças da Casa do Gil, no próximo domingo 30 de maio, entre as 10h e as 14h.

Juntam-se à festa crianças do Jardim Escola João de Deus de Alvalade, que simbolicamente vão entregar e montar brinquedos da Toys"R"Us como trampolins, piscina de bolas, bicicletas, entre outros, que depois ficam na Casa do Gil, para que a diversão se prolongue.

Além de poderem brincar neste parque de diversões, as crianças também vão dar asas à imaginação. Com a ajuda do chamado writer Slap, vão pintar as mesas de piquenique que serão oferecidas. A ideia é ficar uma "obra feita" para os meninos da Casa do Gil, com o selo de qualidade de um artista plástico.

A festa fica completa com o prato preferido de quase todas as crianças, pizza. A vizinha Mercantina não podia faltar ao evento e oferece pizzas para o almoço. Também os gelados da Hey Mate vão participar nesta manhã que inclui workshops de gelados de rolinhos.

Durante o todo o evento todas as normas de segurança e prevenção são aplicadas de acordo com as normas e orientações da DGS.

Vem Pintar com a Toys"R"Us

Local: Casa do Gil, na Av. do Brasil, Lisboa

Horário: 30 de maio, entre as 10h e as 14h