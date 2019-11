Três mil vinhos à prova no Centro de Congressos de Lisboa

Arrancou este sábado e decorre até segunda-feira a 20ª edição do Encontro com Vinhos, que reúne, no Centro de Congressos de Lisboa, a antiga FIL, na Junqueira, mais de 3000 exemplares portugueses e internacionais e cerca de 50 ações com especialistas diversos.

A programação especial preparada pela Revista de Vinhos inclui mais de 300 marcas em prova livre e mais de duas dezenas de provas comentadas, que permitirão viagens no tempo em sessões como “Clássicos Portugueses dos últimos 20 anos” e verticais dos vinhos Adega de Borba Rótulo de Cortiça (de 1967 a 2015), Conde Vimioso Reserva (2003-2017), Escondido (2006-2017), Principal Grande Reserva (2009-2012), entre outros.

“Vinhos Fora do Baralho” ou “Os Indiana Jones das Vinhas Portuguesas” são algumas das provas comentadas que ajudarão a captar a diversidade de interpretações no vinho. Haverá também vários comparativos: “Porto Vintage 2016 vs. 2017”, “Vinhos Verdes e Vini Veronesi”, “Niepoort: dois xistos, Douro e Mosel”.

Da programação constam também outros grandes vinhos europeus e do Novo Mundo, apresentados em provas como “Borgonha: brancos de norte a sul”, “França e Itália: tintos de terroir e finesse”, “Champagne, Trentino e Bairrada”. O visitante poderá usufruir também de provas exclusivamente dedicadas a vinhos das regiões da Bairrada, Beira Interior, Douro e Península de Setúbal.

Os inovadores ‘Taste Drive’ — duelos de vinhos que partilham características comuns — serão apresentados pelos provadores da Revista de Vinhos e no final debatidos e pontuados pelos participantes de cada sessão. As ´Conversas com Sommeliers´ ajudarão ainda a desconstruir a linguagem do vinho, criando um espaço privilegiado de interação com o público.

Com dois dias abertos ao público e o terceiro e último dedicado, em exclusivo, a profissionais, o evento servirá, ainda, para dar a conhecer a parceria da Revista de Vinhos com o International Wine Challenge (IWC) que visa aumentar a notoriedade dos vinhos portugueses naquela que é tida como das mais rigorosas, imparciais e influentes competições de vinhos do mundo.

Segunda-feira, dia 11, terá lugar uma sessão exclusiva para produtores e profissionais do setor na presença de Charles Metcalfe, dos mais reputados críticos de vinhos britânicos e co-chair do IWC, que explicará o sucesso crescente que os vinhos portugueses têm alcançado na competição e de que forma as distinções alcançadas poderão ser maximizadas em diferentes mercados externos. No final haverá ainda uma prova aberta de vinhos do mundo com as distinções “Trophy” e “Gold” do IWC, permitindo aos participantes estabelecer comparativos de análise.