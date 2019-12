Uber Eats chega ao Funchal e Viseu. Já são quase 40 cidades em Portugal

Dezembro ainda não acabou e o serviço Uber Eats acabou de somar mais duas cidades em Portugal. Funchal e Viseu são os novos locais onde é possível encomendar refeições de restaurantes parceiros e que são entregues por estafetas. Em Portugal, a Uber já entrega comida em quase 40 cidades, cobrindo mais de 40% da população portuguesa.

“A seleção de restaurantes do Uber Eats no Funchal inclui opções favoritas como o Sushi em tua casa, a Taberna da Madeira, o 100% Sushi, ou ainda o The Red Car, com cobertura inicial do serviço nas freguesias de São Martinho, Sé, Santo António e Santa Maria Maior., estão também disponíveis opções de eleição como, Pizza Hut, Subway, Pans & Company, KFC, Telepizza entre outros”, salienta a plataforma em nota de imprensa divulgada esta sexta-feira.

Funchal também foi a mais recente cidade portuguesa a receber o serviço de transporte de passageiros da Uber, em novembro.

No caso de Viseu, há parcerias com restaurantes como Zé do Pernil, Casa Arouquesa ou Home Sushi & Asian Fodd. No arranque, estarão cobertas as freguesias de Coração de Jesus, Repeses, Santa Maria, Abraveses, Ranhados e São José.

O Uber Eats já conta com mais de 3000 restaurantes parceiros em Portugal e está presente nas cidades de Lisboa, Porto, Oeiras, Cascais, Amadora, Loures, Leça da Palmeira, Matosinhos, Almada, Seixal, Sintra, Coimbra, Braga, Setúbal, Faro, Olhão, Loulé, Quarteira, Albufeira, Aveiro, Évora, Guimarães, Portimão, Lagos, Famalicão, Barreiro, Montijo, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Alverca, Santarém, Paços de Ferreira, Figueira da Foz, Leiria, Gondomar, Vila Franca de Xira, Viseu e Funchal.