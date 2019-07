Como é que as redes sociais estão a aumentar depressão nos jovens, revela estudo

O tempo passado a interagir em redes sociais, como o Facebook ou o Instagram, pode aumentar o aparecimento de sintomas de depressão. Esta é a conclusão de um estudo publicado pela revista científica JAMA Pediatrics, de um dos maiores centros pediátricos da América do Norte, que observou os hábitos de mais de 4 mil adolescentes, entre os 12 e os 16 anos.

“As redes sociais e a televisão são meios que expõem, com frequência, aos adolescentes, imagens de outros em situações mais prósperas, como outros adolescentes com corpos perfeitos e um estilo de vida mais emocionantes ou com mais meios materiais”, sublinha Elroy Boers, autor do estudo.

Nos videojogos ou no computador, esta tendência não se verifica.

Nunca lhe pareceu que todos os seus “amigos” do Instagram estão sempre felizes, a viver um estilo de vida quase luxuoso, rodeados de amigos? E porquê? As redes sociais tendem a mostrar uma imagem distorcida da realidade e, geralmente, constantemente positiva. O problema é reforçado pelos algoritmos, que vão alimentando a exposição continuada ao mesmo género de conteúdos.

A constante exposição a estereótipos, que na maioria das vezes não são reais, pode ter um efeito negativa na autoestima dos jovens que utilizam as redes sociais.

Mas ainda há tempo para evitar graves consequências. “A investigação revela que o uso excessivo de certos meios digitais pode começar a gerar sintomas de depressão no espaço de um ano, o que dá aos pais e educadores uma janela de tempo para poderem atuar”, alerta Boers.