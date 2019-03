Veja quem andou a ‘bisbilhotar’ a sua conta de Facebook

Ainda se lembra do tempo em que se juntou ao Facebook? Provavelmente na altura havia menos funcionalidades, a plataforma resumia-se a publicar umas fotos e a distribuir alguns likes… mas esses tempos já lá vão.

O Facebook evoluiu de tal forma que se transformou numa das mais completas plataformas sociais de que há memória. E isso ajuda a perceber por que razão mais de 2,2 mil milhões de pessoas em todo o mundo fazem questão de participar nesta rede social.

Mas há sempre algo novo para descobrir. Desta vez damos-lhe a conhecer cinco segredos do Facebook que vai querer conhecer – uns por serem mais práticos, outros por mera curiosidade.

Saber quem andou a ‘bisbilhotar’ a sua conta

Há uma forma simples de saber se alguém tem acesso à sua conta de Facebook. Basta ir às «Definições», escolher o separador «Segurança e Início de Sessão» e depois escolher a opção «Onde tens sessão iniciada». Aí é possível ver onde é que o seu perfil de Facebook tem sessões iniciadas, qual a tipologia do dispositivo e o último acesso feito.

Definir um contacto em caso de morte

Esta funcionalidade funciona como um ‘testamento digital’, na qual o utilizador escolhe uma pessoa que fica responsável pelo perfil em caso de morte. Se quiser ativar esta opção basta ir às «Definições», selecionar o primeiro separador de todos, o «Geral», clicar em editar no separador «Gerir conta» e depois escolher o contacto de legado.

Saber todos os pedidos de amizade que enviou

É muito simples: na página inicial do Facebook deve carregar na opção «Encontrar amigos» que está na parte superior direita. Na página seguinte vai encontrar um pequeno link com o nome «Ver Pedidos Enviados». É só clicar e fazer uma viagem no tempo.

Abrir a caixa de mensagens ‘secretas’

É provável que tenha algumas mensagens por ler no Facebook e de pessoas que não conhece. O sistema de filtragem da rede social faz com que algumas mensagens sejam encaminhadas para uma caixa secundária. Quando carrega no ícone do Messenger, escolha o separador «Pedidos de mensagem» e surpreenda-se com o que lá vai encontrar.

Guardar para ver mais tarde

Está a dar uma espreitadela rápida no Facebook, mas não tem tempo para ler aquela notícia ou ver aquele vídeo que lhe despertou a atenção? Então guarde para depois. Basta carregar nos três pontos que surgem do lado direito da publicação e escolher «Guardar publicação/ligação/vídeo».