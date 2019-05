Vem aí uma nova moeda, é do Facebook e vai funcionar no WhatsApp

Rede social criou uma nova empresa na Suíça especificamente para trabalhar num novo sistema de pagamentos.

Chama-se Libra Networks e é a empresa ‘secreta’ que o Facebook criou na Suíça para desenvolver uma moeda digital. A informação é avançada pela publicação local Handelszeitung, que diz ainda que esta aposta da empresa deverá traduzir-se num novo sistema de pagamentos.

Na notícia é dito que Mark Zuckerberg, diretor executivo do Facebook quer “sacudir” o mundo financeiro com esta sua aposta.

A Libra – nome temporário da moeda – será uma moeda digital baseada na tecnologia de blockchain, que permite criar um registo imutável de transações. Segundo rumores avançados anteriormente, esta moeda vai estar diretamente associada ao valor do dólar, isto é, cada moeda do Facebook valerá exatamente o mesmo que valer um dólar.

Isto coloca a moeda do Facebook no patamar das chamadas ‘divisas estáveis’, o que ajudará a evitar as grandes variações de preço e especulação que existem em torno de outras criptomoedas como, por exemplo, o Bitcoin.

Segundo a publicação suíça, a empresa Libra Networks está a trabalhar no desenvolvimento de serviços financeiros, criação de software e hardware. Os planos do Facebook podem passar por colocar mil milhões de moedas em circulação e que poderão ser usados tanto na rede social – para comprar nas lojas que existem no Facebook -, como poderiam ser usadas para transacionar dinheiro através do WhatsApp.

É ainda dito que no futuro os próprios utilizadores do Facebook poderão ser pagos por interagirem com a publicidade que existe na plataforma social.

A escolha da Suíça para arrancar com este projeto, no qual estarão a trabalhar cerca de 50 pessoas, estará relacionada com a regulação mais avançada que existe no país relativamente ao mercado de criptomoedas e tokens.