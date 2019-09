Já há trotinetes que identificam o uso de capacete

Conduzir uma trotinete elétrica pode ser divertido e seguro ao mesmo tempo. Esta é a premissa da empresa VeoRide, que está a tentar incentivar, nos EUA, o uso do capacete através de uma inovação tecnológica.

Com recurso à inteligência artificial, será possível identificar o uso do capacete no condutor da trotinete. O utilizador deverá digitalizar o seu rosto (tirar uma selfie) na aplicação e o programa vai determinar se ele usa ou não um capacete adequado.

No entanto, não é apenas em nome da segurança. A VeoRide vai oferecer descontos para incentivar o uso do capacete. O utilizador poderá receber uma taxa de desbloqueio gratuita ou até mesmo outros descontos que serão aplicados à sua conta.

Os condutores de trotinetes elétricas não são conhecidos pelos seus hábitos de condução segura. Um estudo do Center for Disease Control and Prevention, em Atlanta, EUA, analisou as lesões derivadas do mau uso destas trotinetes em Austin, Texas, no início deste ano. Foi revelado que menos de 1% dos utilizadores feridos usavam capacete. Ao longo de um período de três meses, os investigadores acompanharam 271 condutores que se feriram enquanto usavam uma trotinete.

Estados e cidades regulam o uso do capacete de maneira diferente para os adultos. Na Califórnia, quem usa as e-trotinetes agora é tratado como ciclista, em termos do uso da proteção. Se for maior de 18 anos, poderá escolher se deseja ou não usar um capacete; não é obrigatório. Esta mudança de política ocorreu este ano, após um intenso lobby entre as empresas de trotinetes.

A VeoRide planeia usar o mesmo processo de deteção de IA para o uso na calçada

Os co-fundadores da VeoRide estavam em São Francisco em julho para solicitar uma permissão para operar lá. Edwin Tan e Candice Xie mostraram o seu design de bateria substituível que já está em uso em cerca de 40 cidades.

Os próximos recursos de design visam facilitar a condução. Em vez de usar gestos com as mãos para indicar se o piloto está a girar, as trotinetes VeoRide terão sinais de luz ativados para mostrar se o utilizador está a fazer o gesto certo, invés de um movimento perigoso enquanto conduz.

As instruções de áudio e as instruções de condução serão reproduzidas nos auriculares ou colunas ligados via Bluetooth às trotinetes, de maneira a facilitar a condução sem precisar olhar para o ecrã.

A empresa também afirma que as trotinetes “não são mais um brinquedo”, e sim uma opção de transporte confiável.