Vinho do Porto em frasco de perfume? A Quinta da Boeira tem

Vinho do Porto num frasco de perfume é a mais recente proposta dos Vinhos da Quinta da Boeira. Um vinho do Porto de 1917, adquirido à família Strecht Ribeiro, que “pela pequena quantidade e excelente qualidade”, é agora ao público num frasco de 100 ml. Uma “relíquia rara”, que se bebe em “curtas vaporizações”, proporcionando uma “explosão de aromas e sabores na boca, numa experiência inédita no setor”, diz a empresa em comunicado. “O frasco de perfume apresenta-se num estojo individual lacrado, guardando um elixir raro entre os Vinhos do Porto disponíveis no mercado”, acrescenta.

O Very Old Tawny Quinta da Boeira, premiado com a Grande Medalha de Ouro no Portugal Wine Trophy, chega ao mercado este mês, com um preço que vai dos 100 aos 130 euros e uma distribuição inicial em 1000 estojos individuais. Pode ser adquirido na Quinta da Boeira, em Vila Nova de Gaia, na loja online e ainda nas principais garrafeiras do país.

“O impacto desta apresentação é de tal forma marcante que um dos nossos distribuidores queria adquirir toda a produção, mas optamos por permitir que o Vinho da Boeira Perfume chegue a um maior número de pessoas e seguirá para os nossos clientes em todo o mundo. O consumidor ao direcionar para a sua boca o spray, pressionando algumas vezes, obterá uma experiência única, reforçando as sensações que todos associamos ao Vinho do Porto: luxo, elegância e autenticidade”, adianta Albino Jorge Sousa, um dos sócios da Quinta da Boeira, distinguida com o prémio Best Wine Tourism em 2015 e 2016.