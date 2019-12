WhatsApp. Conheça as novidades esperadas para 2020

O site espanhol El Mundo reuniu as grandes novidades que são esperadas no maior serviço de troca de mensagens do mundo. Em alguns casos, sites como o Wabeta Info, que está atento às movimentações feitas nas versões de teste do serviço de mensagens, já foram revelando as novidades.

Uma delas é uma ideia muito semelhante à do concorrente Telegram: um browser dentro do próprio WhatsApp, para que possa ser visto tudo dentro da aplicação. Nos últimos meses, o WhatsApp já permite a visualização de vídeos dentro da própria app – um navegador seria apenas o próximo passado.

Já experimentou pesquisar alguma coisa nas conversas do WhatsApp? Nem sempre é a melhor experiência possível. Por isso, há indicações de que o serviço esteja a preparar uma espécie de pesquisa avançada dentro da app, para encontrar mais facilmente ficheiros.

Na área do áudio, o WhatsApp já tem apurado a reprodução de mensagens de áudio nas últimas versões, mas ainda poderá haver mais: a reprodução de mensagens a partir da área das notificações, sem sequer ter de abrir as mensagens.

Também podem vir aí novidades a nível estético, se bem que diferentes: o modo escuro na aplicação já é quase dado como uma certeza, sendo esperada a disponibilidade há várias versões da aplicação. A outra novidade aguardada para o próximo ano poderá ser emprestada de outros produtos do Facebook – os filtros ou os efeitos Boomerang nos vídeos, como acontece no WhatsApp.

Outra ideia que já acontece no Instagram mas que poderá agora chegar ao WhatsApp é a partilha do perfil através de um QR Code. Em vez de dar o seu número de telefone a alguém, pode apenas mostrar o código QR para o processo de adicionar aos contactos ser feito de uma forma mais rápida.

O WhatsApp tem 1,5 mil milhões de utilizadores em todo o mundo, figurando no topo da tabela das principais aplicações de comunicação.