WhatsApp vai deixar de funcionar nestes smartphones

O WhatsApp atualizou a lista de sistemas operativos compatíveis com o serviço de mensagens. A partir de janeiro de 2020, alguns telefones mais antigos ficam sem acesso a novas funcionalidades.

À medida que são lançadas novas versões de sistemas operativos, algumas versões deixam de ser compatíveis com o WhatsApp, um dos produtos do universo Facebook.

A lista é atualizada com frequência e, a partir do primeiro dia de 2020, há mudanças no Android. Segundo a publicação disponível no site do WhatsApp, o serviço só será compatível com telefones que tenham o Android 4.03 e posteriores versões. Ainda assim, há algumas excepções: se tiver a partir da versão 2.3.7 do Android poderá usar o WhatsApp até dia 1 de fevereiro.

Já no iPhone, o iOS 8 deixará de ser compatível a partir de dia 1 de fevereiro de 2020. Depois desse dia, precisará de ter, no mínimo, o iOS 9 ou versões posteriores.

O WhatsApp nota que deixará de ser possível registar novas contas em equipamentos com os sistemas operativos mais antigos. Além disso, mesmo que esteja na lista de sistemas operativos compatíveis, o WhatsApp indica que poderá deixar de ter acesso às funcionalidades mais recentes, explicando que “já não está a desenvolver [funcionalidades] ativamente para estes sistemas operativos”.

A partir de dia 1 de janeiro de 2020 também chega ao fim a compatibilidade com o (extinto) sistema operativo Windows Phone. A versão do WhatsApp disponível na loja de apps da Microsoft foi eliminada em julho deste ano.

O Android 4.03, lançado em 2011, passará a ser a versão mais antiga compatível com o WhatsApp. Já o iOS 8, que passará a ser a versão mais antiga em que poderá usar o WhatsApp, foi lançado em 2014.