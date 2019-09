WhatsApp. Estas são as novidades a caminho da app de mensagens

Com alguma regularidade, o site WABetaInfo levanta a ponta do véu das novidades que vão sendo disponibilizadas com as versões de teste do serviço de mensagens. Uma das novidades a chegar ao WhatsApp é a versão para utilização da app no iPad. Até aqui, não é possível ter acesso a este recurso nos tablets da Apple, embora a funcionalidade já tenha sido várias vezes referida e pedida.

Se faz parte do número de utilizadores ansiosos por esta mudança, há uma questão: na mesma informação onde são indicadas as mudanças, é dado conta de que a versão para iPad ainda está em processo de desenvolvimento, com arestas por limar. Por isso, a funcionalidade pode não chegar ao grande público ainda este ano.

WhatsApp for iPad? Probably released when WhatsApp will terminate to work on the possibility to access to the same WhatsApp account on several devices. 😀 https://t.co/OhH73R7cKb — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 22, 2019

Outro pedido muito ouvido é a do uso do WhatsApp em vários dispositivos, sem recurso a aplicações de terceiros ou extensões. Como o WhatsApp funciona associado a um número de telefone, a própria aplicação limita o uso em vários telefones. O site especializado indica que o serviço está a trabalhar nesta funcionalidade, deixando em aberto a possibilidade de o uso em vários dispositivos e o uso no iPad chegaram ao mesmo tempo.

Por enquanto, continua sem disponibilidade o modo escuro para o WhatsApp, também outro recurso muito pedido em redes sociais como o Twitter, por exemplo.