WhatsApp. Tenha cuidado com esta funcionalidade popular

A funcionalidade de apagar mensagens ou imagens tem conquistado um número crescente de utilizadores no WhatsApp. No entanto, há um pormenor na versão para iOS que precisa de ter em conta, para garantir que as suas imagens são mesmo eliminadas.

Enganou-se a enviar uma mensagem ou imagem e quer apagar esse conteúdo? Sem problemas, pelo menos para as versões mais recentes do serviço de mensagens. No entanto, há diferenças entre as versões Android e iOS – e é à versão de iOS que precisa de estar mais atento.

No Android, quando carrega em ‘eliminar para todos’, por defeito a imagem é apagada, mesmo que o utilizador tenha ativa a funcionalidade de guardar as imagens que recebe na galeria. Na versão iOS, um analista de segurança chamado Shitesh Sachan, citado pelo espanhol Cinco Dias, encontrou um pormenor que não cumpre com a função prometida.

Basicamente, mesmo que clique na opção eliminar mensagem, nos iPhone não é garantido que a fotografia seja eliminada do smartphone do recetor. Segundo o analista ouvido, se o recetor tiver ativa a opção de guardar as imagens recebidas no WhatsApp no rolo de câmara do iPhone, a imagem fica por lá, mesmo que clique em eliminar mensagem.

O investigador refere que se trata de um erro, mas pede aos utilizadores que tenham isto em conta sempre que eliminem mensagens que contenham imagens.