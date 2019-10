WhatsApp está a testar mensagens autodestrutivas, ao estilo 007

O WhatsApp está a testar uma nova funcionalidade focada no envio de informação sensível. As mensagens enviadas desta forma vão desaparecer ao fim de determinado período de tempo.

A informação é avançada pelo site WABetaInfo, que encontrou as “mensagens autodestrutivas” na nova versão do WhatsApp para Android (versão 2.19.275). A mesma fonte indica que, mesmo para os utilizadores beta do serviço de mensagens, não está garantido o acesso a esta novidade.

À semelhança do Snapchat, as mensagens enviadas desta forma desaparecem ao fim de determinado período de tempo – embora não seja indicado qual vai ser a janela temporal. Esta funcionalidade quer ter como público-alvo as pessoas que enviam informações sensíveis através do WhatsApp, como dados pessoais.

Leia também | WhatsApp. Tenha atenção à funcionalidade de apagar mensagens no iOS

O WABetaInfo nota que a funcionalidade ainda está numa fase muito inicial de desenvolvimento, pelo que não será expectável uma disponibilização para breve. É também indicado que esta novidade só estará disponível para as conversas de grupo e que, para funcionar, é preciso que qualquer mensagem na conversa seja passível de desaparecer ao fim de determinado tempo.

Atualmente, o WhatsApp já permite remover determinadas mensagens das conversas, mas é preciso que isso seja feito no espaço de uma hora após o envio da mensagem. As mensagens eliminadas são substituídas pela indicação “esta mensagem foi apagada”.