Whatsapp vai mudar por completo

O Whatsapp está a planear uma série de atualizações importantes que finalmente farão com que a aplicação possa ser utilizada em múltiplos telemóveis e sistemas operativos, como Android, iOS e Windows, segundo uma fuga de informação, noticia o Independent.

O que estará prestes a acontecer é que a próxima versão da aplicação irá dar ao Whatsapp uma experiência verdadeiramente multiplataforma, permitindo que um utilizador possa passar facilmente de um iPad, por exemplo, para um qualquer smartphone ou PC enquanto está a ter uma conversa.

Neste momento, acontece que as contas de Whatsapp estão associadas a um número de telefone, o que significa que é possível utilizar a app apenas num aparelho.

Esta atualização aproxima a experiência de utilização a outras aplicações como o Facebook. Nesta rede social, os utilizadores podem aceder em múltiplas plataformas e estas estão sincronizadas.

O rumor sobre esta grande alteração do Whatsapp partiu da WaBetaInfo, que acrescenta que estas alterações estão ainda em desenvolvimento. Na nova versão que se adivinha, ainda sem data para lançamento, haverá também sincronização e toda a segurança de dados estará assegurada.

It’s no longer a rumor, it’s confirmed.

You will be able to use your WhatsApp account on a lot of devices! ✅

It includes WhatsApp for Windows (UWP, when available), so you can use WhatsApp on your PC if your phone has no connection.

iPhone/Android and iPadOS included 😊 https://t.co/PgNZTnOxlj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 29 de julho de 2019