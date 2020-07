Xiaomi aposta em bicicleta elétrica com ar de scooter a 460 euros

A nova bicicleta elétrica da Xiaomi é uma atualização de um modelo mais dispendioso da marca. Com aparência de scooter e com várias opções de cores, a Ninebot C30 chegou ao mercado chinês com um preço que, após conversão, ronda os 460 euros.

A e-bike, que pesa 55 quilogramas, tem um motor de 400W, podendo alcançar uma velocidade máxima de 25 km/h. A autonomia estimada por cada carga ronda os 25 a 35 quilómetros.

Esta bicicleta elétrica conta com um ecrã LCD no centro do guiador, para indicar ao utilizador qual a velocidade a que circula e ainda qual a autonomia disponível. De acordo com o Cinco Dias, este painel de controlo não é apresentado a cores, mostrando algumas das ‘concessões’ feitas para baixar o preço deste gadget que permite fazer pequenas deslocações.

A Ninebot C30 é uma versão mais modesta da bicicleta elétrica C40, lançada há algum tempo. Com um preço de 3599 yuan, a conversão coloca esta aposta num preço a rondar os 460 euros.