XL Games World arranca esta quinta-feira. Conheça as principais novidades

Há algumas semanas, Pedro Silveira, da E2Tech, a empresa responsável pelo evento, explicava ao Dinheiro Vivo que esta era a estreia de um novo conceito, marcado por uma experiência imersiva no mundo dos jogos. Além de os visitantes poderem colocar as mãos na massa – ou, neste caso, as mãos nos comandos – o evento de jogos ficará também marcado pela possibilidade de experimentar jogos que só chegarão ao mercado nos próximos tempos.

Novidades e lançamentos

Vão passar pelo evento os principais nomes da indústria. A PlayStation, por exemplo, permitirá experimentar dois novos títulos, que só serão lançados em 2020: Iron Man VR e Nioh 2. No caso do primeiro título, a data de lançamento está marcada só para o final de fevereiro de 2020. Iron Man VR será uma experiência em realidade virtual, que possibilitará ao jogador acompanhar as aventuras de Iron Man, a faceta de super-herói do milionário Tony Stark. No caso de Nioh 2, o título do género RPG (Role Playing Game) só chegará às lojas em março de 2020.

A PlayStation possibilitará ainda aos visitantes experimentar títulos como Days Gone, God of War, Marvel’s Spider Man, Concrete Genie, MediEvil, Crash Bandicoot, Call of Duty: Modern Warfare, Uncharted 4, Horizon Zero Dawn e Ratchet & Clank ou Predator: Hunting Grounds.

Já na área da japonesa Nintendo, será possível experimentar no dia oficial de lançamento os jogos Pokémon Sword e Pokémon Shield.

Na área da Upload Distribution, os jogadores podem continuar as jogatanas de Fortnite ou de Mortal Kombat 11.

Uma arena de Fortnite

O título da Epic Games é uma das estrelas da companhia do evento – tal como tem sido tendência em toda a indústria dos videojogos. A organização promete “a maior arena portuguesa de Fortnite”, com prémios a atribuir a cada meia hora, em que todos os visitantes do evento podem participar. Além disso, o evento contará com a presença de vários streamers portugueses de Fortnite.

No site do XL Games World, é indicado que haverá cerca de cem postos para jogar Fortnite.

Competições à séria

Um dos chamariz para o evento é a passagem da Master League Portugal. As finais da season 4 vão decorrer no evento, com a disputa do título de campeão nacional de Counter Strike: Global Offensive.

A OFFSET Esports, a atual campeã nacional, defenderá o título nos dias 16 e 17 de novembro, enfrentando equipas como a Vodafone Giants, eXploit Esports e FTW Esports. O vencedor levantará a taça no dia 17, domingo, com o jogo marcado para as 15 horas.

Também estão prometidas competições de FIFA 20, asseguradas pelo braço da FPF dedicado ao mundo dos jogos eletrónicos. A última fase qualificadora para o XL Challenge decorre a 15 de novembro – a competição tem início nos dias seguintes. Está em jogo um prémio monetário de cinco mil euros.

Há outros prémios em jogo: joga-se no XL Games World o qualificador de WESG eFootbal PES 2020 (prémio de 500 euros para o primeiro classificado e um lugar na final WESG) e o qualificador de WESG CS: GO, com um prémio em jogo de 2500 euros para o primeiro classificado.

A Nintendo escolheu o evento para lançar a etapa de qualificador europeu do jogo Super Smash Bros Ultimate, para escolher o jogador que representará Portugal na competição europeia.

A fabricante de hardware Asus vai ainda assegurar competições de Tekken 7.

Área de educação

Nesta edição existe a possibilidade de visitas de estudo, com formações para os alunos. Estão disponíveis workshops e formações gratuitas, focadas na área de desenvolvimento de jogos. Segundo a organização, isto possibilitará um “contacto directo com profissionais da área” aos visitantes do evento.

Esta área de educação conta com equipamento disponível no evento, para que os alunos possam acompanhar as formações. As visitas de estudo apenas estarão disponíveis na quinta e na sexta-feira.

O programa completo do evento pode ser consultado aqui, com todos os horários de sessões de autógrafos disponíveis. O evento contará ainda com uma forte componente de realidade virtual e realidade aumentada.