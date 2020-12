Família (Foto cedida pela Prosegur)

Numa altura em que todos passamos mais tempo em casa, quer pelo frio quer pelas medidas de segurança contra a pandemia de covid e consequente dever de recolhimento, a Prosegur criou uma lista rápida de conselhos para alertar a população para algumas situações que podem ocorrer. E deixa seis dicas para evitar acidentes.

6 dicas para permanecer em casa em segurança

Com a chegada das estações mais frias e com o dever de recolhimento para combater a propagação da covid-19, nos dias de hoje passamos mais tempo em casa. Mas apesar do conforto do nosso lar, existem sempre perigos eminentes: uma frigideira ou um aquecedor que se incendeiam, uma banheira ou lavatório com fugas de água ou uma torneira de gás aberta são pequenos descuidos que podem dar grandes prejuízos e, sobretudo, representar um risco para si e para a sua família.

Como podemos evitar este tipo de acidentes?

1. Atenção aos eletrodomésticos: os eletrodomésticos existem para tornar mais simples as nossas tarefas diárias, porém, requerem muita atenção durante a sua utilização. Na cozinha, é importante certificar-se de que o fogão ou o forno estão devidamente distanciados de objetos potencialmente inflamáveis, como produtos químicos ou cortinas. Durante a preparação de refeições, não deve deixar esta divisão sem supervisão. É ainda recomendado um extintor ou manta de incêndio para o caso de haver um incidente provocado pela gordura a ferver.

2. Colocar detetores de fumo nos tetos: os detetores de fumo podem ser uma ajuda preciosa na prevenção de incêndios maiores, pois o alarme pode soar assim que recebe sinais de fumo ou de calor. É importante que os mesmos vão sendo testados e trocados regularmente, para garantir que estão em perfeitas condições quando se ocorrer uma emergência.

3. Ter detetores de monóxido de carbono: o monóxido de carbono é um gás invisível, inodoro e incolor criado quando alguns combustíveis (como gasolina, madeira, carvão, gás natural, propano, óleo e metano) não queimam completamente. Pode ser produzido por aparelhos de queima de combustível em casa, incluindo fogões, aquecedores de água e aquecedores de ambiente e, quando atinge níveis elevados, pode ser fatal. Assim, os detetores de monóxido de carbono devem ser instalados nas divisões que tenham equipamentos que queimem combustíveis (cozinhas, salas com lareiras, quartos com aquecedores a gás e garagens, por exemplo). Caso o alarme soe, deve imediatamente ventilar a casa e ir para o exterior.

4. Manter hábitos seguros: ter cuidado com as velas acesas (sobretudo na época natalícia que se aproxima), substituir os filtros do exaustor com frequência, certificar que os aquecedores estão distanciados de materiais facilmente inflamáveis, desligar todos os aparelhos eletrónicos antes de ir dormir ou não colocar demasiados cabos elétricos na mesma extensão são algumas medidas que ajudam a diminuir o risco de incêndio dentro das habitações.

5. Instalar um Detetor Antiacidentes: atualmente existem sistemas de segurança especialmente concebidos para detetar anomalias através de detetores de fumo, gás e inundações. Caso seja detetado algum incidente, é enviado um sinal de notificação para a respetiva Central de Segurança 24h, sendo imediatamente avisada a entidade de segurança adequada.

6. Saber como agir, em caso de acidente: caso o acidente não consiga ser evitado, deve estar preparado para o que fazer para garantir a sua segurança, a da sua família e a da sua casa. Ter uma lista de contactos de emergência à mão, certificar-se de que todos os habitantes da sua casa sabem onde se desliga o gás e a eletricidade e saber por onde se pode fugir em caso de incêndio são procedimentos essenciais em caso de emergência.