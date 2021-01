Comecei a trabalhar há dois anos. Tenho redução de IRS?

CRS Advogados 04 Janeiro, 2021 • 11:05 Partilhar este artigo Facebook

Com a ajuda dos profissionais da CRS Advogados, Telmo Guerreiro Semião, sócio, e Catarina Enes de Oliveira, advogada daquela sociedade, o Dinheiro Vivo, na sua rubrica Pergunte ao Advogado, dá resposta a questões relacionadas com o trabalho, contratos e a vida pessoal.

Concluí a minha licenciatura no ano de 2018 e estou a trabalhar. Gostaria de saber se serei abrangida pela medida aprovada no OE de 2020, de redução do IRS.

Nos termos do art. 2.º-B do Código do IRS, o referido benefício só é válido para jovens recém-licenciados, entre os 18 e os 26 anos, que não sejam considerados dependentes e que comecem a exercer uma atividade profissional, como trabalhadores dependentes, no ano de 2020 ou posteriormente.

Estando reunidos estes requisitos, os rendimentos da categoria A (trabalho dependente) ficam parcialmente isentos de IRS, nos três primeiros anos de obtenção de rendimentos do trabalho após o ano da conclusão de ciclo de estudos para os jovens que tenham um rendimento coletável até € 25.075,00 anual, sendo a isenção de 30% no primeiro ano, de 20% no segundo ano e de 10% no terceiro ano.