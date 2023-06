Aprovada Zona Livre Tecnológica de Matosinhos para acelerar neutralidade carbónica

© André Rolo / Global Imagens

O Governo aprovou a criação de uma Zona Livre Tecnológica (ZLT) em Matosinhos para testar, experimentar e demonstrar novas tecnologias, produtos e serviços que permitam acelerar a transição para a neutralidade carbónica, segundo publicação esta quarta-feira em Diário da República.

A ZLT Matosinhos, cuja criação foi proposta pelo CEiiA (Centro de Engenharia e Desenvolvimento), é um espaço delimitado geograficamente neste concelho, do distrito do Porto, que inclui a zona do Porto de Leixões e a faixa marginal do domínio público marítimo, refere a portaria conjunta dos ministérios da Economia e do Mar, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Infraestruturas.

"A ZLT de Matosinhos visa contribuir para afirmar Portugal como uma referência no desenvolvimento, teste e experimentação de soluções inovadoras de mobilidade orientadas para a neutralidade carbónica das cidades com potencial de replicação nos mercados globais", sublinhou.

Em termos estratégicos, a ZLT Matosinhos tenciona apoiar o desenvolvimento de soluções para os desafios da mobilidade do futuro, promover a aceleração da transição dos produtos e serviços para o mercado, fomentar a capacidade de inovação e internacionalização das empresas e startups portuguesas e atrair projetos europeus e internacionais para teste e experimentação de tecnologias, produtos e serviços inovadores.

Além disso, este espaço visa captar investimento direto estrangeiro, empreendedores e talento, estimular o ecossistema empreendedor e incentivar a cooperação entre empresas, startups e universidades e contribuir para reduzir as emissões de carbono, acelerando a transição das cidades para a neutralidade carbónica.

Assim, esta ZLT vai avaliar o desempenho dos novos produtos e serviços para identificar necessidades de melhorias, otimizações e alterações técnicas e funcionais e analisar a viabilidade da implementação de novos modelos de negócio, conceitos de política, modelos de governação e sistemas de financiamento relacionados com novos produtos e serviços.

Esta zona vai ainda estimular a apropriação e adoção social das tecnologias, produtos e serviços por parte dos utilizadores, usando metodologias de cocriação e inovação aberta e avaliar questões de segurança, privacidade, proteção de dados, ética e os impactos das novas tecnologias, produtos e serviços no ambiente, na economia e na sociedade, nomeadamente em termos de emissões de carbono.

A existência da ZLT de Matosinhos permite o acesso a espaços físicos de teste e experimentação, ambientes virtuais de teste e experimentação, infraestruturas e equipamentos específicos, apoio técnico e tecnológico e serviços especializados.