Associação mantém objetivo de atingir em 2025 um milhão de turistas chineses em Portugal

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Fevereiro, 2021 • 15:55

Em comunicado, a associação conta que esteve hoje reunida com a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, para apresentação dos planos da ACTEP para o negócio turístico entre os dois países, tendo Yong Liang manifestado a intenção de manter o objetivo que foi traçado no arranque da associação, em 2019.

"Aquando do lançamento da ACTEP falávamos em atingir um milhão de turistas chineses em 2025. Com a pandemia, talvez demoremos um pouco mais, mas continuaremos a trabalhar para esse primeiro objetivo, bem como para dar resposta ao desafio que nos foi apresentado de aumentar a estada média dos turistas chineses em Portugal", afirma Yong Liang.

Entre os planos apresentados à secretária de Estado, a associação destaca a apresentação do pavilhão da ACTEP na Expo Yangzhou 2021, que decorrerá de abril a setembro, uma área de 1.240 metros quadrados dedicados à promoção de Portugal e de produtos portugueses na China, evento para o qual Yong Liang convidou a secretária de Estado do Turismo.

"Estou muito contente por ter reunido com a secretária de Estado e a sua equipa, em particular por celebrarmos o ano novo chinês, o ano do boi, muito auspicioso para um início de relacionamento", sublinhou o presidente da ACTEP.

"Partilhamos os mesmos objetivos de trazer mais turistas chineses a Portugal, estamos alinhados na forma de o fazer, este foi um primeiro passo muito importante", considerou Yong Liang.

A ACTEP foi fundada em fevereiro de 2019 e, segundo a informação divulgada, a associação tem vindo a desenvolver, ao longo do período da pandemia de covid-19, um conjunto de ações de solidariedade com Portugal, sob a forma de doações de equipamentos de segurança anti-covid-19 a vários municípios e instituições.