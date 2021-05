Bolsa de Lisboa em alta com Navigator e Ibersol a liderarem ganhos

Direitos Reservados © Navigator

Cerca das 09:00 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, avançava 0,42% para 5.271,07 pontos, com 12 'papéis' a valorizarem-se, quatro a caírem e dois inalterados, a Ramada Investimentos, em 6,42 euros e a Pharol, em 0,10 euros.

Além dos títulos da Navigator e da Ibersol, os da Altri e dos CTT avançavam 1,02% para 5,96 e 0,96% para 4,21 euros.

As ações da EDP e do BCP também subiam, designadamente 0,50% para 4,76 euros e 0,49% para 0,16 euros.

Em sentido contrário, os títulos da NOS e da Galp perdiam 0,80% para 2,97 euros e 0,48% para 10,26 euros.

As ações da Corticeira Amorim estavam a cair 0,39% para 10,32 euros.

Na Europa, as principais bolsas europeias abriram hoje em alta, animadas com a pretensão da Administração norte-americana de gastar seis biliões de dólares no próximo ano fiscal.

Além do Presidente norte-americano, Joe Biden, ter anunciado que pretende gastar seis biliões de dólares no próximo ano fiscal, o que caso se concretize, levará a dívida pública norte-americana para máximos de sempre, na quinta-feira foram conhecidos indicadores positivos do emprego nos EUA.

Neste contexto, os investidores vão estar hoje pendentes da publicação dos dados dos rendimentos e gastos dos consumidores, que incluem a taxa de inflação.

À espera destes indicadores, os juros das dívidas soberanas aumentaram ligeiramente, designadamente os dos EUA a 10 anos, que mais preocupam os investidores, subido para cerca de 1,622%.

Na Europa, onde todos os países da União Europeia UE aprovaram a denominada Decisão de recursos próprios para o orçamento da UE, está aberto o caminho para a aplicação do Fundo de Recuperação de 750.000 milhões de euros.

A bolsa de Nova Iorque terminou mista na quinta-feira, com o Dow Jones a subir 0,41% para 34.464,64 pontos, contra o atual máximo de sempre desde que foi criado em 1896, de 34.777,76 pontos, registado em 07 de maio.

Em sentido contrário, o Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,01% para 13.736,28 pontos, contra o máximo de 14.138,78 pontos, registado em 26 de abril.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,2183 dólares, contra 1,2188 dólares na quinta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 69,36 dólares, contra 69,46 dólares na quinta-feira e o máximo dos últimos seis meses, de 69,46 dólares em 17 de maio.