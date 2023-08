Bolsas europeias seguem mistas arrastadas por Nova Iorque e penalizadas pela China

© Pixabay

As bolsas europeias estão a negociar mistas, com os investidores a olharem para os sinais de enfraquecimento da economia chinesa, mas com a perspetiva de um nível mais alto e durante mais tempo das taxas de juro norte-americanas.

Pelas 8.12 horas em Lisboa, o índice Stoxx Europe 600 recuava 0,06% para 455,29 pontos, com Londres a cair 0,44%, Paris a recuar 0,59%, Frankfurt a subir 0,14%, Madrid a valorizar 0,03%, Milão a quebrar 0,93% e Lisboa a perder 0,34%.

Na quarta-feira, a bolsa de Nova Iorque reagiu em baixa à ata da última reunião da Reserva Federal (Fed) sobre política monetária, em 26 de julho, que mostrou uma instituição muito firme face à inflação.

O índice Dow Jones Industrial cedeu 0,52%, o tecnológico Nasdaq perdeu 1,15% e o S&P500 caiu 0,76%.

As ações no Japão, Austrália e Coreia do Sul reagiram hoje pela negativa à queda de Wall Street, enquanto as ações chinesas diminuíram as quedas iniciais, ajudadas pela resiliência das ações das tecnológicas, apesar da forte volatilidade sentida neste setor, segundo a agência de notícias financeiras Bloomberg.

Nesta semana os investidores vão estar atentos, nomeadamente, aos novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos e à divulgação da inflação na zona euro, na sexta-feira.

Na área cambial, o euro desvalorizou-se 0,1% para 1,0864 dólares.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americanas a 10 anos, por sua vez, subiu seis pontos-base para 4,31%, enquanto o preço do barril de petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) caiu 0,4% para 79,1 dólares.