Bolsas europeias sobem em sessão marcada pela volatilidade

© EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Março, 2023 • 12:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As principais bolsas europeias inverteram a tendência e subiam a meio da sessão, numa sessão marcada pela volatilidade, arrastadas pela banca, depois da aquisição do Credit Suisse pelo UBS.

Às 12:40 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,33% para 437,73 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,30%, 0,83% e 0,47%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,20% e 0,53%, respetivamente.

Depois de abrir a descer, a Bolsa de Lisboa também inverteu a tendência e às 12:40 o principal índice, o PSI, que hoje passou a ser composto por 16 títulos com a inclusão da Ibersol, subia 0,15% para 5.732,53 pontos.

Os bancos europeus estão a tentar reduzir as pesadas perdas da abertura, enquanto o Credit Suisse mantém um mergulho de mais de 60%, após o UBS ter anunciado este fim de semana a sua compra por cerca de 3.000 milhões de euros, com o apoio das autoridades suíças.

O Governo suíço ofereceu garantias substanciais para que o negócio prosseguisse - utilizando certos instrumentos de emergência - com o argumento de que o colapso do Credit Suisse poderia gerar uma crise financeira não só a nível interno mas global.

O UBS concordou em comprar o Credit Suisse por 3.000 milhões de euros, um preço que pagará apenas em ações e que avalia as ações da entidade absorvida em 40% do seu valor no fecho do último dia de negociação.

Os bancos centrais também anunciaram um acordo para aumentar a liquidez do mercado.

Hoje, os mercados analisarão a compra do Credit Suisse pelo UBS e a ação coordenada dos principais bancos centrais para fornecer liquidez ao sistema.