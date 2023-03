Centenas de estudantes marcham em Lisboa contra "barreiras no ensino superior"

Estudantes protestam entre a Faculdade de Belas Artes e o Palácio de São Bento, em Lisboa, 23 de março de 2023. © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Centenas de estudantes estão a manifestar-se em Lisboa, num protesto que começou na Faculdade de Belas Artes, pelo fim das "barreiras no ensino superior" e mais apoios.

O mote "Até quando o muro vai aumentar? Fim às barreiras no ensino superior" foi o escolhido para o protesto que se realiza na véspera do Dia Nacional do Estudante.

Pelas 14h30 já se juntavam em frente à Faculdade de Belas Artes algumas centenas de estudantes, enquanto outros tantos continuavam a chegar. Pouco depois das 15h00 iniciaram a marcha em direção à Assembleia da República.

"Educação é um direito, sem ela nada feito", "Governo, escuta, estudantes estão em luta" ou "Bolsas sim, propinas não" são algumas das palavras de ordem que vão ecoando pelas ruas de Lisboa e que já vêm decoradas de outras manifestações estudantis.

Os jovens reivindicam mais ação social, o fim das propinas, a revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, mas também soluções de alojamento estudantil, um problema que dizem ter vindo a agravar-se decorrente da crise na habitação.

A manifestação foi convocada por associações de estudantes de 10 instituições de ensino superior, estando também agendadas concentrações em Aveiro, Coimbra, Braga, Covilhã, Évora, Faro e Porto.