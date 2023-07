França diz haver gás assegurado para o inverno mas pede vigilância

Bruno Le Maire, ministro da Economia francês © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Julho, 2023 • 17:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, afirmou que o abastecimento de gás natural está assegurado em França e na União Europeia para o próximo inverno, mas apelou a uma "grande vigilância".

Em declarações aos jornalistas, à margem da sua intervenção, este sábado, nos Encontros Económicos de Aix-en-Provence, um fórum que se realiza este fim de semana, Le Maire assegurou que "hoje não há preocupações" sobre o abastecimento de gás em França e na Europa.

O ministro salientou, no entanto, ser preciso "estar muito atento", uma vez que é necessário "ter acesso a energia para enfrentar um inverno sem dificuldades".

A Europa, que tinha uma grande dependência da energia russa (gás, petróleo e carvão), passou o inverno passado sem dificuldades graças a "decisões muito rápidas" em matéria de poupança de energia e de aumento de importações de gás proveniente de outros países, como os Estados Unidos da América (EUA), Qatar e Noruega, recordou.

Durante o fórum, o presidente da TotalEnergies, a principal empresa de hidrocarbonetos de França e uma das maiores da Europa, exigiu cautela.

Patrick Pouyanné afirmou que as reservas de gás "estarão cheias" este outono, mas avisou que se o inverno for mais frio do que o habitual serão necessárias mais importações, com um custo elevado.

O presidente da TotalEnergies chamou ainda a atenção para a possibilidade de o Partido Republicano dos Estados Unidos, que controla a Câmara de Representantes, travar as exportações de gás natural.

Nesse caso, haveria "um risco sistémico", alertou, acrescentando que, em qualquer caso, o mundo está a caminhar para um mercado "muito volátil".

O ministro da Economia francês disse acreditar que o pico inflacionário continuará a baixar no outono e estará ultrapassado em 2024, quando questionado se o Banco Central Europeu (BCE) poderia chegar ao limite de subidas de taxas face ao abrandamento económico.

O governante evitou fazer outros comentários para respeitar a independência do BCE, que é presidido pela francesa Christine Lagarde.