Governo da Madeira investe 5,6 milhões de euros em apartamentos de rendas acessíveis

Miguel Albuquerque, presidente Governo Regional da Madeira © Lusa

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Fevereiro, 2023 • 15:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo da Madeira vai investir cerca de 5,6 milhões de euros na construção de 30 apartamentos a custos controlados no concelho da Ponta do Sol, que deverão estar concluídos em 18 meses.

"A ideia é começar-se no primeiro semestre e o horizonte temporal é 18 meses. Penso que é uma obra muito importante, o prédio está muito bem situado, perto do centro da vila e de todas as infraestruturas do concelho", disse o presidente do executivo madeirense na deslocação ao local onde vai surgir o empreendimento.

Miguel Albuquerque (PSD) considerou que este projeto contribuirá para "fixar população jovem e de classe média da Ponta do Sol, com rendas acessíveis", num concelho no oeste da ilha da Madeira, governado pelo PS.

O governante destacou que este é "um investimento ao abrigo do PRR [Programa de Recuperação e Resiliência] que vai abarcar todos os concelhos da Madeira".

O líder do executivo madeirense mencionou que a presidente do município da Ponta do Sol, a socialista Célia Pessegueiro, "está tão empenhada em resolver" o projeto como ele próprio.

Segundo o governante, "o processo de arquitetura está aprovado, faltam as especialidades, mas estão [reunidas] todas as condições para se iniciar o projeto de contenção e escavação, através de uma licença que senhora presidente [do município] tem de emitir".

Célia Pessegueiro referiu que o levantamento efetuado aferiu haver 150 casos de carências habitacionais naquele concelho.

O novo projeto habitacional será implementado numa área com 3.160 metros quadrados, sendo constituído por 15 apartamentos de tipologia T2, doze T1 e três T3.