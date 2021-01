H&M com maus resultados de vendas perde 91% do lucro em 2020

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Janeiro, 2021 • 10:38 Partilhar este artigo Facebook

A evolução do resultado foi influenciada de forma muito negativa pela pandemia, especialmente no segundo trimestre, com as lojas fechadas na maioria dos mercados (até 80% do total)", refere o Balanço e Contas do principal.

A empresa sueca reportou um resultado operacional líquido (Ebit) de 306 milhões de euros, o que representa uma queda de 82% em termos homólogos.

As vendas, por sua vez, cifraram-se em 18.474 milhões de euros, uma queda de 18% em moedas locais, apesar das vendas online terem aumentado 39%, face ao ano fiscal anterior e a representarem 28% das vendas totais.

A empresa sueca destaca a adoção de "medidas rápidas e contundentes" promovidas durante o exercício na compra de mercadorias, investimentos, rendas, pessoal e financiamento, bem como o enfoque no negócio digital, que compensaram as perdas.

A presidente executiva da H&M, Helena Helmersson, explicou que "um crescimento forte, a melhoria nas vendas online e um bom controlo de custos" levaram a que a multinacional conseguisse fechar o ano fiscal de 2020 com lucros e uma sólida posição financeira".

A gestora adiantou também que as medidas adotadas para enfrentar os efeitos negativos das restrições e encerramentos atuais serão prolongadas.

No quarto trimestre do exercício, o lucro atingiu os 245 milhões de euros, menos 41% em termos homólogos e o Ebit recuou 28% para 385 milhões de euros.

Em 30 de novembro do ano passado, a H&M possuía uma liquidez de 1.634 milhões de euros, sendo que a soma desta e das linhas de crédito não utilizadas quase duplicou para 4.602 milhões de euros.

A H&M considera que há "boas perspetivas" para a distribuição de dividendos, mas a incerteza sobre as consequências da pandemia de covid-19 vai atrasar a decisão por alguns meses.