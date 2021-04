IVA suspenso nas moratórias bancárias

António Mendonça Mendes, Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Está suspenso o pagamento do IVA para as famílias e empresas com contratos de empréstimo abrangidos pelas moratórias bancárias. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Mendonça Mendes, emitiu um despacho com efeitos sobre as prestações mensais estipuladas nos contratos e que estará em vigor até ao fim das moratórias.

Segundo o Jornal de Negócios desta terça-feira, o despacho serve para afastar a norma geral no Código do IVA. Nos contratos superiores a um ano em que há prestação de bens ou serviços que se prolonga no tempo - as chamadas prestações -, exige-se o pagamento do IVA ao fim de cada 12 meses. Sem este despacho, famílias e empresas estariam obrigadas a pagar o IVA relativo aos contratos.

Lançado em março de 2020, o regime de moratórias está em vigor até 30 de setembro de 2021 e prevê a proibição da revogação das linhas de crédito contratadas e a prorrogação ou suspensão dos créditos até ao fim desse período.