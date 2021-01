João Ferreira: "Esta candidatura trouxe um contributo que irá perdurar no tempo"

João Ferreira © JOSE SENA GOULAO/LUSA

Filipe Gil/DN 24 Janeiro, 2021 • 22:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O candidato presidencial apoiado pelo PCP e PEV, João Ferreira, indicou este domingo que a sua candidatura apresentou-se com a realidade do país e das preocupações de milhões de ortugueses, sobre como deve ser o exercício do poder do presidente da República.

"Esta candidatura trouxe um contributo que irá perdurar no tempo. A constutição tem caminhos e soluções para resolver os problemas do país e do nosso povo", disse no final da noite eleitoral.

João Ferreira assumiu que o resultado da sua candidatura "continuará a valorizar os trabalhadores, defender o SNS e os serviços públicos e a cultura e o desenvolvimento. Chegamos aqui ainda mais firmes e empenhados na defesa da democracia. Ainda mais determinados em derrotar movimentos anti-democraticos".

"Amanhã cá estaremos a lutar pelos direitos de todos, todos os dias", explicou.