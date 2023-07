Sétima greve na Transdev este ano afeta aluguer de autocarros para JMJ

© Andre Gouveia / Global Imagens

O Sindicato dos Transportes Rodoviários Urbanos do Norte (STRUN) convocou uma greve de sete dias na Transdev que irá afetar o aluguer de autocarros durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), disse, esta segunda-feira, o coordenador sindical José Manuel Silva.

"A greve foi precisamente convocada por causa disso. Há carros a sair para a Jornada em que os motoristas não têm qualquer garantia sobre onde vão dormir ou onde vão almoçar. Alguns deles é para ir e vir no mesmo dia e, se for preciso, carregar outros", denunciou à Lusa o coordenador do STRUN, frisando que se trata da sétima greve na Transdev este ano.

José Manuel Silva antecipou à Lusa que a paralisação, que decorre de terça-feira até à próxima segunda-feira (compreendendo todo o período da JMJ, de terça a domingo, 01 a 06 de agosto) se vai "notar até mais nesse serviço [de alugueres para a JMJ] do que nas carreiras" urbanas e das comunidades intermunicipais (CIM).

O coordenador do STRUN assume que os trabalhadores convocaram a greve também para "se livrarem de ter de andar sem dormir e sem almoçar", dizendo ter conhecimento de casos de motoristas de empresas - excluindo aqui a Transdev - "que vão trabalhar de noite e depois seguem de manhã para Lisboa".

Além da questão relacionada sobretudo com o transporte da JMJ, a greve também foi convocada para reforçar reivindicações antigas relacionadas com o Acordo de Empresa.

A Lusa questionou a Transdev sobre a greve convocada pelo STRUN e aguarda resposta.