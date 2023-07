Valor Acrescentado Bruto da economia social aumentou 0,4% em 2020

© RUI COUTINHO

O Valor Acrescentado Bruto (VAB) da Economia Social (ES) aumentou ligeiramente em 2020 (0,4%), em relação a 2019, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segundda-feira.

Por sua vez, no primeiro ano em que se sentiram os efeitos adversos da pandemia da covid-19, a economia nacional verificou uma diminuição de 5,8%.

"O peso do VAB da ES na economia nacional aumentou de 3,0%, em 2019, para 3,2%", lê-se no resumo do INE.

O VAB é o valor bruto da produção deduzido do custo das matérias-primas e de outros consumos no processo produtivo.

Entre 2019 e 2020, o emprego e emprego remunerado aumentaram ligeiramente na ES, 0,3% e 0,4%, respetivamente, ao invés do que aconteceu na economia nacional, que diminuiu 2,2% e 1,4%, respetivamente.

Nesses anos também "foram identificadas, respetivamente, 73 574 e 73 851 entidades da ES, observando-se um aumento de 2,3% no total de unidades em 2019 face a 2016 (ano de referência da anterior edição da Conta Satélite da Economia Social (CSES))".

O INE destaca ainda que as associações com fins altruísticos, em conjunto com os subsetores comunitário e autogestionário, congregaram mais de 95% do total de unidades e mais de 62% do total do VAB da ES.

De acordo com o INE, a saúde e os serviços sociais foram as atividades mais relevantes em termos de VAB e emprego.

"A Saúde foi responsável por 25,5% do VAB e 33,2% do emprego remunerado da ES, enquanto os serviços sociais geraram 24,9% do VAB e 29,9% do emprego remunerado da ES, em 2020", salienta.

No mesmo ano, as organizações de cultura, comunicação e atividades de recreio, que congregaram quase 45% do total de unidades da CSES, representaram apenas 3,7% do total do VAB e 4,9% do total do emprego remunerado ES.