Quanto tempo passa nas redes sociais? 40% dos jovens gasta mais de duas horas… por dia

Certamente já foi "alertado" pelo seu smartphone do tempo que despende nas redes sociais. E não é o único. O tempo passado pelos portugueses nas redes sociais tem vindo a aumentar, sobretudo entre os jovens, com cerca de 40% a admitir gastar mais de duas horas por dia a navegar e a publicar nas redes sociais. Em média, os portugueses despendem 96 minutos dias nas redes, mais três minutos do que a média do ano passado.

O envio de mensagens, leitura de notícias e comentários a posts de amigos são as funcionalidades mais usadas. Smartphones são os equipamentos mais usados para navegar nas redes, indica "Os Portugueses e as Redes Sociais", estudo realizada pela Marktest, entre 1 e 14 de julho de 2020, junto de uma amostra constituída por 807 entrevistas a indivíduos com idade compreendida entre os 15 e os 64 anos, residentes em Portugal Continental e utilizadores de redes sociais.

Se em média o consumo de redes sociais tem vindo a aumentar entre os portugueses é entre os jovens que está mais enraizado. Entre os jovens com idades entre os 15 e os 24 anos, 38,1% dos utilizadores assume dedicar já mais de duas horas por dia às redes sociais.

Quanto tempo gastam?

"O tempo médio despendido pelos jovens nas redes sociais (135 minutos) já se aproxima do dobro do registado pelos utilizadores com mais de 45 anos (75 minutos). São também os utilizadores da classe média aqueles que mais tempo passam nas redes sociais: estão quase mais uma hora ligados às redes do que os utilizadores das classes mais baixas", indica o estudo da Marktest.

E já é hábito acompanhar o café diário com uma consulta às redes: "97.7% dos inquiridos revelam que as visitam pelo menos uma vez por dia; 87.3% refere fazê-lo várias vezes por dia, enquanto 10.4% indica que a frequência de visita é de uma vez por dia. A quase totalidade dos inquiridos (99.6%) refere visitar redes sociais pelo menos uma vez por semana", revela a Marktest.

"Os fins de semana são o período em que os portugueses mais tempo despendem nas redes sociais: 74.1% dos utilizadores refere que os sábados e domingos são os dias em que mais acedem a estas plataformas", diz ainda o estudo.

O que fazem nas redes?

Enviar mensagens ou usar os serviços de chat são as funcionalidades mais usadas (82,8%), seguido de ler notícias de sites de informação (67.0%) e comentar publicações de amigos (66,5%).

Visitam mais as redes do que publicam, com 63.2% a publicar, pelo menos, uma vez por dia. Mas, 47.4% dos inquiridos atualiza informações várias vezes por dia nas redes sociais - em média dois posts ou tweets por dia.

"Um total de 79.6% dos inquiridos publica algo nas suas redes pelo menos uma vez por semana", indica o estudo.

O smartphone é o equipamento mais utilizado, com 92% a recorrer a este equipamento, seguido de computador portátil (37,1%), o computador de secretária (23,3%), a TV (21,9%) ou o tablet (14,3%).